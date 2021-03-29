На других переправах лёд стал опасным
На реке Лене в Иркутской области завершена эксплуатация ещё одной ледовой переправы. В Качугском районе не отвечающей требованиям безопасности признана ледовая трасса, находящаяся в районе села Тутура на автодороге «Жигалово – Казачинское (км 7+532)».
Состояния льда на переправе комиссия признала неудовлетворительным. На сегодня съезды к переправе перекрыты – возведены снежные преграды, выставлены знаки, информирующие о запрете выезда транспортных средств на лёд.
Таким образом, на сегодня в Иркутской области остаётся действующей 41 ледовая переправа: 12 – в Киренском районе, 5 – в Тайшетском районе, 4 – в Усть-Кутском районе, по 3 - в Братском, Нижнеудинском, Катангском, Казачинско-Ленском районах, по 2 – в Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах, по одной – в Балаганском, Тулунском, Шелеховском, Жигаловском районах. Все они предназначены для безопасного проезда по льду. Пересечение водоёмов вне ледовых переправ запрещено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе закрыли ледовую переправу на остров Ольхон.
В Иркутской области пока ещё действует 41 ледовая переправа
Общество, Фото:
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