 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»

Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»
Общество, 
Команда «Дальневосточные ворота» попала в Первую лигу КВН

Вчера, 28 марта, подвели итоги международного фестиваля «КиВиН-2021», который состоялся в середине марта в Сочи. Туда съехались более 500 команд. Бурятию представляла абсолютно новая сборная, состоящая из молодых лиц и пока ещё неопытных юмористов. Команда получила название «Дальневосточные ворота». «Сегодня мы регион, с которого начинается Дальний Восток. Поэтому команда называется «Дальневосточные ворота». Дальний Восток - это широчайший спектр интересных образов. Конечно же, не забываем про Бурятию и Байкал», - пояснял лидер КВН-движения республики Чингис Болотов.

На фестивале «КиВиН» команда «Дальневосточные ворота» получила минимальное время на сцене – всего три минуты. Именно столько всегда даётся новичкам. Сборная Бурятии не просто сумела выделиться среди «трёхминутников», но и перевыполнить план и пробиться во второй тур. То есть из более чем 500 команд попасть в число лучших. Это 81 команда. Таким образом юмористы Бурятии смогли выступить перед Александром Масляковым, о чём мечтали раньше. На такой результат сами они не рассчитывали. «Для того, чтобы выступить во втором туре, нам пришлось менять билеты и срочно искать деньги на проживание», - рассказал Чингис Болотов.

Но дальше больше. Вчера стало известно, что команда «Дальневосточные ворота» отобрана в Первую лигу Международного союза КВН. Это третья по значимости лига, после Высшей и Премьер-лиги.

- По результатам фестиваля мы попали в Первую лигу. Это одна из четырех главных телевизионных лиг КВН. То есть мы смогли перепрыгнуть из первого класса в десятый... Посмотрим, к чему приведёт этот сумасшедший квантовый скачок, - поделился Чингис Болотов.

По его оценке, новая сборная Бурятии просто совершила невозможное.

- Всё у нас хорошо с талантами. КВН продолжается! У Бурятии уже есть новые лица и новые успехи. Команде – не задираем нос и работаем, как бобрики! – обратился Чингис Болотов.


Первая лига КВН — третья по статусу телевизионная лига Международного союза КВН. Открыта в 1993 году. Здесь команды Бурятии уже принимали участие, и весьма успешно. В 2018 году сборная Бурятии и Иркутской области, позже получившая название «Буряты» стала чемпионом. На следующий год «Буряты» перешли в Премьер-лигу, где также одержали победу. После они попали в Высшую лигу КВН, где не смогли пробиться в ¼ финала.

На следующий год после триумфа «Бурят» в Первой лиге участвовала команда «Берег Байкала». Они сумели выйти в финал, где победу одержала московская команда «Улица Плеханова».
КВН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат
В Улан-Удэ Вечный огонь перенесут в военкомат
Общество, 29.03.2021
Перенос Вечного огня – мера временная
В Баргузинской долине Бурятии проходят съёмки «Решалы»
В Баргузинской долине Бурятии проходят съёмки «Решалы»
Общество, 29.03.2021
Работа над четвёртой частью «Решалы» продолжается
В Бурятии участник трудового фронта отметил 90-летие
В Бурятии участник трудового фронта отметил 90-летие
Общество, 29.03.2021
Фёдор Ефимов почётный гражданин Бурятии
В Иркутской области пока ещё действует 41 ледовая переправа
В Иркутской области пока ещё действует 41 ледовая переправа
Общество, 29.03.2021
На других переправах лёд стал опасным
Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»
Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»
Общество, 29.03.2021
Команда «Дальневосточные ворота» попала в Первую лигу КВН
В Улан-Удэ выступит дуэт АИГЕЛ
В Улан-Удэ выступит дуэт АИГЕЛ
Общество, 29.03.2021
Популярный дуэт АИГЕЛ станет спецгостем фестиваля UU.SOUND-2021
В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 56 человек
В Бурятии коронавирус за сутки выявили у 56 человек
Общество, 29.03.2021
Коронавирус вплотную подобрался к отметке в 36 тысяч
Бурятская артистка в клипе «совместила несовместимое»
Бурятская артистка в клипе «совместила несовместимое»
Общество, 29.03.2021
Необычная работа Ларисы Шаралдаевой восхитила пользователей
В Бурятии нашли компромисс по ребёнку разведённых родителей
В Бурятии нашли компромисс по ребёнку разведённых родителей
Общество, 29.03.2021
В непростом вопросе разбиралась детский омбудсмен Наталья Ганькина
В Бурятии ошибки монтажа в культурном центре скрыли герметиком
В Бурятии ошибки монтажа в культурном центре скрыли герметиком
Общество, 29.03.2021
При сдаче нового Центра культурного развития явно руководствовались принципом «и так сойдёт»
В Бурятии умерла от коронавируса опытная медсестра
В Бурятии умерла от коронавируса опытная медсестра
Общество, 29.03.2021
Светлана Будаева скончалась на 64-м году жизни
Футболисты Бурятии завоевали медали на турнире среди дальневосточников
Футболисты Бурятии завоевали медали на турнире среди дальневосточников
Общество, 29.03.2021
Финал среди команд Дальнего Востока проходил в Улан-Удэ
Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 29.03.2021
Ушёл из жизни легендарный диктор Феликс Премильский
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
Общество, 29.03.2021
Издание представила автономия татар Бурятии  
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Общество, 29.03.2021
Также водитель возместить 1,5 млн рублей супругу погибшей  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^