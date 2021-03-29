Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»

Вчера, 28 марта, подвели итоги международного фестиваля «КиВиН-2021», который состоялся в середине марта в Сочи. Туда съехались более 500 команд. Бурятию представляла абсолютно новая сборная, состоящая из молодых лиц и пока ещё неопытных юмористов. Команда получила название «Дальневосточные ворота». «Сегодня мы регион, с которого начинается Дальний Восток. Поэтому команда называется «Дальневосточные ворота». Дальний Восток - это широчайший спектр интересных образов. Конечно же, не забываем про Бурятию и Байкал», - пояснял лидер КВН-движения республики Чингис Болотов.
На фестивале «КиВиН» команда «Дальневосточные ворота» получила минимальное время на сцене – всего три минуты. Именно столько всегда даётся новичкам. Сборная Бурятии не просто сумела выделиться среди «трёхминутников», но и перевыполнить план и пробиться во второй тур. То есть из более чем 500 команд попасть в число лучших. Это 81 команда. Таким образом юмористы Бурятии смогли выступить перед Александром Масляковым, о чём мечтали раньше. На такой результат сами они не рассчитывали. «Для того, чтобы выступить во втором туре, нам пришлось менять билеты и срочно искать деньги на проживание», - рассказал Чингис Болотов.
Но дальше больше. Вчера стало известно, что команда «Дальневосточные ворота» отобрана в Первую лигу Международного союза КВН. Это третья по значимости лига, после Высшей и Премьер-лиги.
- По результатам фестиваля мы попали в Первую лигу. Это одна из четырех главных телевизионных лиг КВН. То есть мы смогли перепрыгнуть из первого класса в десятый... Посмотрим, к чему приведёт этот сумасшедший квантовый скачок, - поделился Чингис Болотов.
По его оценке, новая сборная Бурятии просто совершила невозможное.
- Всё у нас хорошо с талантами. КВН продолжается! У Бурятии уже есть новые лица и новые успехи. Команде – не задираем нос и работаем, как бобрики! – обратился Чингис Болотов.
Первая лига КВН — третья по статусу телевизионная лига Международного союза КВН. Открыта в 1993 году. Здесь команды Бурятии уже принимали участие, и весьма успешно. В 2018 году сборная Бурятии и Иркутской области, позже получившая название «Буряты» стала чемпионом. На следующий год «Буряты» перешли в Премьер-лигу, где также одержали победу. После они попали в Высшую лигу КВН, где не смогли пробиться в ¼ финала.
На следующий год после триумфа «Бурят» в Первой лиге участвовала команда «Берег Байкала». Они сумели выйти в финал, где победу одержала московская команда «Улица Плеханова».