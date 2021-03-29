Новая сборная Бурятии по КВН «совершила невозможное»



На фестивале «КиВиН» команда «Дальневосточные ворота» получила минимальное время на сцене – всего три минуты. Именно столько всегда даётся новичкам. Сборная Бурятии не просто сумела выделиться среди «трёхминутников», но и перевыполнить план и пробиться во второй тур . То есть из более чем 500 команд попасть в число лучших. Это 81 команда. Таким образом юмористы Бурятии смогли выступить перед Александром Масляковым, о чём мечтали раньше. На такой результат сами они не рассчитывали. «Для того, чтобы выступить во втором туре, нам пришлось менять билеты и срочно искать деньги на проживание», - рассказал Чингис Болотов.

- Всё у нас хорошо с талантами. КВН продолжается! У Бурятии уже есть новые лица и новые успехи. Команде – не задираем нос и работаем, как бобрики! – обратился Чингис Болотов.





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