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В Улан-Удэ выступит дуэт АИГЕЛ

В Улан-Удэ выступит дуэт АИГЕЛ
Общество, 
Популярный дуэт АИГЕЛ станет спецгостем фестиваля UU.SOUND-2021

Специальным гостем фестиваля UU.SOUND-2021, который пройдёт в Улан-Удэ в конце мая, станет дуэт АИГЕЛ.

АИГЕЛ — творческий союз татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронного музыканта Ильи Барамии. О них вся Россия узнала в 2017 году, когда хитом стала песня «Татарин». Клип на этот трек набрал более 67 миллионов просмотров на YouTube. Выступление АИГЕЛ на шоу «Вечерний Ургант» посмотрели более четырёх миллионов раз.

В 2017 году АИГЕЛ выпустили дебютный альбом «1190» и стали желанными гостями на крупных фестивалях страны. Всего АИГЕЛ выпустили три альбома — «1190», «Музыка» и «Эдем», несколько синглов и EP. Cамые заметные клипы – «Татарин», «Принц на белом», «Чёткий», «You’re Born».

В 2020 году АИГЕЛ выпустили альбом «Пыяла» полностью на татарском языке, а в 2021 – альбом OST «Топи» – саундтрек к сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.

UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Фестиваль не ограничивается определённым музыкальным стилем, сюда попадают самые разные артисты. Фестиваль-форум будет проходить на разных площадках Улан-Удэ с 11 по 15 мая.

Впервые фестиваль прошёл в феврале 2020 года. Тогда в нём участвовали группы Adwaith (Великобритания), «Сезон Dождей», «ДжаЯмми», «Намгар», «UDU», «ON ROBOT», «Silhoette Tuesday» (Монголия), популярный рэпер Антоха МС, музыкант из Нидерландов Томас Азиер и другие исполнители.

В этом году UU.SOUND пройдёт во второй раз. Заявки от музыкантов принимаются до 20 апреля.

Организатором мероприятия является Бурятская государственная филармония.

16+
концерт музыканты
 
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