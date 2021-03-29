Популярный дуэт АИГЕЛ станет спецгостем фестиваля UU.SOUND-2021
Специальным гостем фестиваля UU.SOUND-2021, который пройдёт в Улан-Удэ в конце мая, станет дуэт АИГЕЛ.
АИГЕЛ — творческий союз татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронного музыканта Ильи Барамии. О них вся Россия узнала в 2017 году, когда хитом стала песня «Татарин». Клип на этот трек набрал более 67 миллионов просмотров на YouTube. Выступление АИГЕЛ на шоу «Вечерний Ургант» посмотрели более четырёх миллионов раз.
В 2017 году АИГЕЛ выпустили дебютный альбом «1190» и стали желанными гостями на крупных фестивалях страны. Всего АИГЕЛ выпустили три альбома — «1190», «Музыка» и «Эдем», несколько синглов и EP. Cамые заметные клипы – «Татарин», «Принц на белом», «Чёткий», «You’re Born».
В 2020 году АИГЕЛ выпустили альбом «Пыяла» полностью на татарском языке, а в 2021 – альбом OST «Топи» – саундтрек к сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.
UU.SOUND – первый фестиваль в Улан-Удэ, сфокусированный на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Фестиваль не ограничивается определённым музыкальным стилем, сюда попадают самые разные артисты. Фестиваль-форум будет проходить на разных площадках Улан-Удэ с 11 по 15 мая.
Впервые фестиваль прошёл в феврале 2020 года. Тогда в нём участвовали группы Adwaith (Великобритания), «Сезон Dождей», «ДжаЯмми», «Намгар», «UDU», «ON ROBOT», «Silhoette Tuesday» (Монголия), популярный рэпер Антоха МС, музыкант из Нидерландов Томас Азиер и другие исполнители.
В этом году UU.SOUND пройдёт во второй раз. Заявки от музыкантов принимаются до 20 апреля.
Организатором мероприятия является Бурятская государственная филармония.
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В Улан-Удэ выступит дуэт АИГЕЛ
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