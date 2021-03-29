Бурятская артистка в клипе «совместила несовместимое»

- Решила сделать что-то необычное, совместить несовместимое. С одной стороны, сууха хуур - самый что ни на есть наш старинный бурятский народный инструмент (с единственной струной и корпусом, обтянутым бычьим мочевым пузырем), с другой стороны - всемирно известное классическое произведение К. Сен-Санса «Лебедь». Всегда бывает волнительно исполнять известные классические произведения на народных инструментах... Но недавно в голове родилась такая соблазнительная идея: исполнить на сууха хууре, - отмечает Лариса Шаралдаева в соцсети.







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Народная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева выпустила новый клип. Она исполнила в ролике классическое произведение Камиля Сен-Санса «Лебедь» на бурятском народном инструменте - сууха хууре.«Лебедь» - пьеса Камиля Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных», созданной в феврале 1886 года. Всемирной известности обязана хореографической миниатюре Михаила Фокина на эту музыку, созданной им для балерины Анны Павловой и более известной под названием «Умирающий лебедь».Пьеса была написана для виолончели и двух фортепиано, исполнялась в камерных музыкальных концертах. Существуют различные инструментальные составы: виолончель и фортепиано; скрипка и фортепиано; виолончель в сопровождении арфы.Пользователи удивляются работе Шаралдаевой: «Оригинально, неповторимо», «Впечатляюще», «Спасибо за шикарный клип. Нежно, чувственно! Загляденье».