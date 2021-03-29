В Бурятии нашли компромисс по ребёнку разведённых родителей

В непростом вопросе разбиралась детский омбудсмен Наталья Ганькина
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook сообщила, что ей удалось урегулировать вопрос общения дочери с отцом.
Мама шестилетней девочки обратилась к детскому омбудсмену в прошлую среду. Так получилось, что семья распалась. Дочь длительное время не видела отца. Суд вынес решение, определив для отца два дня в неделю для общения с дочкой.
- Казалось бы, что все справедливо, у отца судебное решение, у мамы обязанность его исполнить, у ребёнка реализовано право на общение и с мамой, и с папой. Однако мама была обеспокоена способом исполнения судебного решения. Предполагалось, что отец вместе с судебным приставом-исполнителем придёт к женщине и на два выходных дня заберёт девочку, чтобы она провела время с отцом, - написала Наталья Ганькина.
После обращения матери детский омбудсмен со специалистами аппарата задумались над поиском компромиссного решения, приоритетом которого является соблюдение прав ребёнка.
Для оказания содействия в этом вопросе Наталья Ганькина обратилась к руководителю ассоциации «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий», тренеру-медиатору Светлане Тоневицкой.
- Светлана Тоневицкая вместе с родителями нашла компромисс, вчера папа встретился с дочкой в игровой комнате одного из торговых центров города. Встреча прошла позитивно. Родители сумели договориться. Впереди у взрослых ещё работа с медиатором, которая предполагает взаимное желание сторон в преодолении конфликта в интересах ребёнка, - заключила детский омбудсмен.
Также она пожелала всем жителям Бурятии удачной недели.
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