В Бурятии ошибки монтажа в культурном центре скрыли герметиком

Эксперты ОНФ выявили повреждение штукатурки и лакокрасочного покрытия стен и потолка, трещины в стенах и строительных конструкциях, повреждённое оборудование и испорченные элементы конструкций.





отделка полов



Ошибки монтажа строители пытались скрыть герметиками. Например, одну из раковин неправильно собрали и установили, а чтобы спрятать дыры и плохую работу, пустые места просто замазали материалом для склейки.





раковина из разряда «и так сойдёт»

Также на момент проверки в Центре отсутствовали информационные знаки указатели для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.





трещина в крыльце





в этой батарее прекрасно всё







В таком виде новое здание Центра местные власти приняли в эксплуатацию.

Представители ОНФ вскрыли дефекты монтажа в недавно построенном Центре культурного развития в Мухоршибирском районе Бурятии. Этот социальный объект был возведен в посёлке Саган-Нур в 2020 году. Финансирование в сумме 190 млн рублей поступило в рамках «дальневосточной субсидии».В ходе проверки общественники обнаружили дефекты конструктивного элемента, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Так, в один из дверных проёмов установлена дверь меньшего размера, которая была закреплена на деревянный брусок. В другой проём была установлена дверь большего размера, для монтажа двери сделали «яму» в бетонном полу. Кроме того, пустоты не были заполнены строительными материалами и между рамой двери и дверного проёма были дыры. На бетонном полу была разлита и засохла краска, а наличник двери неплотно прилегал к стене.Электрические кабели не были закреплены на стене, сами стены были небрежно заделаны смесями, что создавало впечатление, будто здание не новое, а требующее ремонта. К тому же всё оборудование в Центре культурного развития не было подключено к электрической сети, а потому не могло использоваться.Все недочёты и замечания эксперты Народного фронта направили на администрацию Мухоршибирского района, которая обязала подрядчика устранить нарушения в гарантийные сроки.На данный момент все нарушения, согласно фотоотчёту и ответному письму администрации района, устранены.- Все недочёты, обнаруженные нами в ходе мониторинга Центра культурного развития устранимы. Здесь не хватило более тщательного контроля со стороны администрации района, которая выступила заказчиком работ. Поэтому получилась ситуация, когда затратный объект сдали и приняли с недочётами, которых можно было бы избежать, если бы подрядчик-исполнитель контракта работал качественнее, а заказчик при приемке объекта был более ответственен, - прокомментировал эксперт ОНФ Александр Гусев.