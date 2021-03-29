В Бурятии ошибки монтажа в культурном центре скрыли герметиком

Представители ОНФ вскрыли дефекты монтажа в недавно построенном Центре культурного развития в Мухоршибирском районе Бурятии. Этот социальный объект был возведен в посёлке Саган-Нур в 2020 году. Финансирование в сумме 190 млн рублей поступило в рамках «дальневосточной субсидии».
В ходе проверки общественники обнаружили дефекты конструктивного элемента, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
Эксперты ОНФ выявили повреждение штукатурки и лакокрасочного покрытия стен и потолка, трещины в стенах и строительных конструкциях, повреждённое оборудование и испорченные элементы конструкций.
отделка полов
Так, в один из дверных проёмов установлена дверь меньшего размера, которая была закреплена на деревянный брусок. В другой проём была установлена дверь большего размера, для монтажа двери сделали «яму» в бетонном полу. Кроме того, пустоты не были заполнены строительными материалами и между рамой двери и дверного проёма были дыры. На бетонном полу была разлита и засохла краска, а наличник двери неплотно прилегал к стене.
Ошибки монтажа строители пытались скрыть герметиками. Например, одну из раковин неправильно собрали и установили, а чтобы спрятать дыры и плохую работу, пустые места просто замазали материалом для склейки.
раковина из разряда «и так сойдёт»
Электрические кабели не были закреплены на стене, сами стены были небрежно заделаны смесями, что создавало впечатление, будто здание не новое, а требующее ремонта. К тому же всё оборудование в Центре культурного развития не было подключено к электрической сети, а потому не могло использоваться.
Также на момент проверки в Центре отсутствовали информационные знаки указатели для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.
трещина в крыльце
в этой батарее прекрасно всё
В таком виде новое здание Центра местные власти приняли в эксплуатацию.
Все недочёты и замечания эксперты Народного фронта направили на администрацию Мухоршибирского района, которая обязала подрядчика устранить нарушения в гарантийные сроки.
На данный момент все нарушения, согласно фотоотчёту и ответному письму администрации района, устранены.
- Все недочёты, обнаруженные нами в ходе мониторинга Центра культурного развития устранимы. Здесь не хватило более тщательного контроля со стороны администрации района, которая выступила заказчиком работ. Поэтому получилась ситуация, когда затратный объект сдали и приняли с недочётами, которых можно было бы избежать, если бы подрядчик-исполнитель контракта работал качественнее, а заказчик при приемке объекта был более ответственен, - прокомментировал эксперт ОНФ Александр Гусев.