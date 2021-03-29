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Футболисты Бурятии завоевали медали на турнире среди дальневосточников

Футболисты Бурятии завоевали медали на турнире среди дальневосточников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Финал среди команд Дальнего Востока проходил в Улан-Удэ

С 16 по 26 марта в Улан-Удэ проходил третий этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций - финал Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу!», сообщили в минспорта Бурятии.

33 команды боролись в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ за право участвовать во всероссийском финале в Нижегородской области. Бурятию в турнире представляли восемь команд.

С 16 по 21 марта проходила первая часть турнира, где участвовали мальчики и девочки 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р.

В возрастной категории 2009-2010 г.р. среди девочек победу одержала команда Ацульской средней школы (посёлок Темник Селенгинский район Бурятии). В этой же возрастной категории среди мальчиков победа у команды средней школы №79 из Владивостока.

Среди девочек 2007-2008 г.р. первенствовала команда из Гусиноозёрской гимназии (Бурятия), среди мальчиков лучшей оказалась команда средней школы №74 Владивостока.

Во второй части турнира с 22 по 26 марта проходили состязания среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р.

В старшей возрастной категории среди девушек победу в турнире одержала сборная команда Новоселенгинской средней школы (Бурятия). У юношей лучшей признана команда школы №3 посёлка Ванино (Хабаровский край). Победителями в возрастной категории 2005-2006 г.р. стали девушки из школы №27 Хабаровска и юноши школы №11 Владивостока.

Результаты соревнований:

Девушки 2003-2004 г.р.:
1 место - Новосенгинская средняя школа (Бурятия)
2 место – средняя школа №2 посёлок Хор, район им. Лазо (Хабаровский край)

Девушки 2005-2006 гг.р.:
1 место – средняя школа №27 Хабаровска
2 место – средняя школа №2 села Чугуевка (Приморский край)
3 место - Кударинская средняя школа (Кяхтинский район Бурятии)

Девушки 2007-2008 г.р.:
1 место - Гусиноозёрская гимназия (Бурятия)
2 место – средняя школа №27, Хабаровск
3 место – средняя школа №2, село Чугуевка

Девушки 2009-2010 г.р.:
1 место - Ацульская средняя школа (Бурятия)
2 место – средняя школа №27, Хабаровск
3 место – средняя школа №11, Южно-Сахалинск

Юноши 2003-2004 г.р.
1 место – средняя школа №3, посёлок Ванино (Хабаровский край)
2 место – средняя школа №1, Анадырь
3 место - Кижингинская средняя школа (Бурятия)

Юноши 2005-2006 г.р:
1 место – средняя школа №11, Владивосток
2 место - Новобрянская средняя школа (Бурятия)
3 место – средняя школа №27, Хабаровск

Юноши 2007-2008 г.р.:
1 место – средняя школа №74, Владивосток
2 место – средняя школа №1, село Екатеринославка (Амурская область)
3 место – средняя школа №46, Хабаровск

Юноши 2009-2010 г.р.:
1 место – средняя школа №79, Владивосток
2 место – средняя школа №49, Улан-Удэ
3 место – средняя школа №3, Амурск





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