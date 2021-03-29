Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ

Ушёл из жизни легендарный диктор Феликс Премильский



На 87-м году жизни не стало легендарного диктора Феликса Премильского. Голос Феликса Григорьевича знаком каждому любителю борьбы – начиная с Олимпиады-80 его голос украшал все соревнования, сообщает федерация спортивной борьбы России.



Феликс Премильский был диктором на всех главных турнирах, включая недавний предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ.



За свою многолетнюю деятельность он воспитал несколько поколений борцов. После окончания физкультурного института Феликс Премильский по распределению отправился на целину в Казахстан. В течение 23-х лет проработал в городе Караганда, где создал школу вольной борьбы. В 1981 году переехал в Москву, начал работать в спортивном обществе «Трудовые резервы», где с нуля организовал школу вольной борьбы.



В 1989 году Феликс Премильский первым в СССР набрал группу женщин для занятий вольной борьбой. Среди них была будущая четырехкратная чемпионка Европы Елена Егошина. С его лёгкой руки в России появилась первая женщина-рефери олимпийской категории, ныне инструктор Объединённого мира борьбы Норавард Арустамян.



За работу в качестве диктора соревнований награжден золотым и бронзовым орденами Международной федерации объединённых стилей борьбы.







