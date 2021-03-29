 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»

В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
Общество,  Фото:глава Бурятии и президент Татарстана. Фото правительства РБ
Издание представила автономия татар Бурятии

В филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева в Улан-Удэ впервые открылась выставка «Руническая письменность древних народов Азии».

Во время мероприятия автономия татар Бурятии презентовала семитомное издание «История татар с древнейших времен». Издание подарил президент Татарстана Рустам Минниханов. В издании представлена максимально объективная картина истории татар, начиная с 3 тыс. до н.э., сообщила «Байкал-Daily» председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

Семитомное издание – это совместный труд учёных Татарстана, российских и зарубежных исследователей, изданный под грифом Института истории Академии наук Татарстана. Кроме авторских текстов, там даны иллюстративные материалы, карты, отрывки из наиболее важных источников, в том числе надписи на стелах в честь Кюль-тегина и Тоньюкука. Они были дешифрованы в 1893 году датским лингвистом Томсеном, впервые прочтены русским тюркологом Радловым. В надписях описывается прошлое тюркского народа, подтвержденное данными китайских летописей.

Это самые древние на Земле памятники с руническими письмена тюркоязычных народов. Они воздвигнуты в 732-734 гг. в честь деятелей древнетюркского государства — Великого Тюркского каганата.

На выставке были представлены эстампажи (оттиски) надписей в честь Тоньюкука — военного и политического деятеля эпохи Второго Восточно-Тюркского каганата. Этот памятник является одним из выдающихся памятников древнетюркской рунической письменности. Рунические надписи стали первыми известными в истории письменными памятниками тюркских языков и первыми письменными памятниками кочевых народов. Эстампажи с каменных памятников 8 века были сделаны в 1898 году на рисовой бумаге и находились в хранилищах Кяхтинского краеведческого музея.
книги ученые Татарстан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 29.03.2021
Ушёл из жизни легендарный диктор Феликс Премильский
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
Общество, 29.03.2021
Издание представила автономия татар Бурятии  
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Общество, 29.03.2021
Также водитель возместить 1,5 млн рублей супругу погибшей  
Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Общество, 29.03.2021
В квартире остался маленький ребёнок 
В Улан-Удэ днём будет тепло
В Улан-Удэ днём будет тепло
Общество, 29.03.2021
Небольшой снег ожидается в горах
Клёвые выходные: Как проходила «Байкальская рыбалка-2021»
Клёвые выходные: Как проходила «Байкальская рыбалка-2021»
Общество, 28.03.2021
«Байкальская рыбалка» стала не просто турниром по ловле, а настоящим праздником. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии вручили главные театральные награды
В Бурятии вручили главные театральные награды
Общество, 28.03.2021
В Улан-Удэ объявлены лучшие театральные деятели
Было — стало: дом-франкенштейн на Свердлова
Было — стало: дом-франкенштейн на Свердлова
Общество, 28.03.2021
О том, как вместо реставрации исторического здания получается подделка
Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране
Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране
Общество, 28.03.2021
Звание лучшего вожатого получил молодой педагог Дугар Зундуев
В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар
В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар
Общество, 28.03.2021
По легенде учения, огонь шёл на населённый пункт
Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии
Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии
Общество, 28.03.2021
Капитан полиции необычно отметил юбилей войск правопорядка
В Бурятии разрешили регистрации браков с гостями
В Бурятии разрешили регистрации браков с гостями
Общество, 28.03.2021
Одно время молодожёны женились вовсе без гостей
Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России
Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России
Общество, 28.03.2021
На Кубке России-2021 бурятские лучники показывали и красивые победы, и досадные проигрыши
В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777
В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777
Общество, 28.03.2021
Коронавирус в Бурятии всё ближе к отметке в 36 тысяч
В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка
В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка
Общество, 28.03.2021
Память сбитых насмерть 16-летних подростков увековечили городские урбанисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^