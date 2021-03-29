Издание представила автономия татар Бурятии
В филиале Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева в Улан-Удэ впервые открылась выставка «Руническая письменность древних народов Азии».
Во время мероприятия автономия татар Бурятии презентовала семитомное издание «История татар с древнейших времен». Издание подарил президент Татарстана Рустам Минниханов. В издании представлена максимально объективная картина истории татар, начиная с 3 тыс. до н.э., сообщила «Байкал-Daily» председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.
Семитомное издание – это совместный труд учёных Татарстана, российских и зарубежных исследователей, изданный под грифом Института истории Академии наук Татарстана. Кроме авторских текстов, там даны иллюстративные материалы, карты, отрывки из наиболее важных источников, в том числе надписи на стелах в честь Кюль-тегина и Тоньюкука. Они были дешифрованы в 1893 году датским лингвистом Томсеном, впервые прочтены русским тюркологом Радловым. В надписях описывается прошлое тюркского народа, подтвержденное данными китайских летописей.
Это самые древние на Земле памятники с руническими письмена тюркоязычных народов. Они воздвигнуты в 732-734 гг. в честь деятелей древнетюркского государства — Великого Тюркского каганата.
На выставке были представлены эстампажи (оттиски) надписей в честь Тоньюкука — военного и политического деятеля эпохи Второго Восточно-Тюркского каганата. Этот памятник является одним из выдающихся памятников древнетюркской рунической письменности. Рунические надписи стали первыми известными в истории письменными памятниками тюркских языков и первыми письменными памятниками кочевых народов. Эстампажи с каменных памятников 8 века были сделаны в 1898 году на рисовой бумаге и находились в хранилищах Кяхтинского краеведческого музея.
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
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