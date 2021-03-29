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Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП

Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Общество,  Фото:pixabay.com.
Также водитель возместить 1,5 млн рублей супругу погибшей

Житель Улан-Удэ признан виновным в виновным в смертельном ДТП.

В марте 2019 года мужчина, управляя автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи села Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии сбил женщину. Она получила травмы, от которых через короткое время скончалась в больнице.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С учётом степени моральных и нравственных страданий супругу погибшей присуждена компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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