Также водитель возместить 1,5 млн рублей супругу погибшей
Житель Улан-Удэ признан виновным в виновным в смертельном ДТП.
В марте 2019 года мужчина, управляя автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи села Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии сбил женщину. Она получила травмы, от которых через короткое время скончалась в больнице.
- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
С учётом степени моральных и нравственных страданий супругу погибшей присуждена компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Общество, Фото:
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