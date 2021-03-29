В квартире остался маленький ребёнок
26 марта в 9 часов утра в Единую диспетчерскую службу позвонила жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что находится на балконе третьего этажа многоквартирного дома. Женщина не может зайти в свою квартиру, так как балконная дверь закрылась с внутренней стороны.
В квартире на данный момент находился двухлетний ребёнок.
Тут же на место выехала поисково-спасательная служба управления по ЧС. Улан-Удэ. Спасатели пир помощи штурмовой лестницы поднялись на балкон третьего этажа и помогли женщине попасть в свою квартиру, сообщили в управление по ЧС Улан-Удэ.
Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Общество, Фото:
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