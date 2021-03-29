 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке

Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Общество,  Фото:Управление по ЧС г.Улан-Удэ
В квартире остался маленький ребёнок

26 марта в 9 часов утра в Единую диспетчерскую службу позвонила жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что находится на балконе третьего этажа многоквартирного дома. Женщина не может зайти в свою квартиру, так как балконная дверь закрылась с внутренней стороны.

В квартире на данный момент находился двухлетний ребёнок.

Тут же на место выехала поисково-спасательная служба управления по ЧС. Улан-Удэ. Спасатели пир помощи штурмовой лестницы поднялись на балкон третьего этажа и помогли женщине попасть в свою квартиру, сообщили в управление по ЧС Улан-Удэ.
спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Скончался диктор чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 29.03.2021
Ушёл из жизни легендарный диктор Феликс Премильский
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
В Улан-Удэ презентовали семитомное издание «Татары»
Общество, 29.03.2021
Издание представила автономия татар Бурятии  
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Улан-удэнца отправили в колонию за смертельное ДТП
Общество, 29.03.2021
Также водитель возместить 1,5 млн рублей супругу погибшей  
Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке
Общество, 29.03.2021
В квартире остался маленький ребёнок 
В Улан-Удэ днём будет тепло
В Улан-Удэ днём будет тепло
Общество, 29.03.2021
Небольшой снег ожидается в горах
Клёвые выходные: Как проходила «Байкальская рыбалка-2021»
Клёвые выходные: Как проходила «Байкальская рыбалка-2021»
Общество, 28.03.2021
«Байкальская рыбалка» стала не просто турниром по ловле, а настоящим праздником. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии вручили главные театральные награды
В Бурятии вручили главные театральные награды
Общество, 28.03.2021
В Улан-Удэ объявлены лучшие театральные деятели
Было — стало: дом-франкенштейн на Свердлова
Было — стало: дом-франкенштейн на Свердлова
Общество, 28.03.2021
О том, как вместо реставрации исторического здания получается подделка
Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране
Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране
Общество, 28.03.2021
Звание лучшего вожатого получил молодой педагог Дугар Зундуев
В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар
В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар
Общество, 28.03.2021
По легенде учения, огонь шёл на населённый пункт
Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии
Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии
Общество, 28.03.2021
Капитан полиции необычно отметил юбилей войск правопорядка
В Бурятии разрешили регистрации браков с гостями
В Бурятии разрешили регистрации браков с гостями
Общество, 28.03.2021
Одно время молодожёны женились вовсе без гостей
Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России
Лучники Бурятии взяли два золота Кубка России
Общество, 28.03.2021
На Кубке России-2021 бурятские лучники показывали и красивые победы, и досадные проигрыши
В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777
В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777
Общество, 28.03.2021
Коронавирус в Бурятии всё ближе к отметке в 36 тысяч
В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка
В Улан-Удэ на месте гибели двух подростков появилась памятная табличка
Общество, 28.03.2021
Память сбитых насмерть 16-летних подростков увековечили городские урбанисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^