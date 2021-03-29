Спасатели открыли дверь застрявшей на балконе улан-удэнке

Общество, Фото: Управление по ЧС г.Улан-Удэ

В квартире остался маленький ребёнок



26 марта в 9 часов утра в Единую диспетчерскую службу позвонила жительница Улан-Удэ. Она сообщила, что находится на балконе третьего этажа многоквартирного дома. Женщина не может зайти в свою квартиру, так как балконная дверь закрылась с внутренней стороны.



В квартире на данный момент находился двухлетний ребёнок.



Тут же на место выехала поисково-спасательная служба управления по ЧС. Улан-Удэ. Спасатели пир помощи штурмовой лестницы поднялись на балкон третьего этажа и помогли женщине попасть в свою квартиру, сообщили в управление по ЧС Улан-Удэ.

