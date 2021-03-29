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В Улан-Удэ днём будет тепло

В Улан-Удэ днём будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Небольшой снег ожидается в горах

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике без осадков, днём в горах юго-запада небольшой мокрый снег.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +7,+12, по югу и юго-западу до +17, по Прибайкалью и северу местами +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +9,+11.
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