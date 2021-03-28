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В Бурятии вручили главные театральные награды

В Бурятии вручили главные театральные награды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ объявлены лучшие театральные деятели

27 марта, в Международный день театра, в Улан-Удэ прошла IV церемония награждения деятелей театрального искусства «Браво-2021». На этот раз служители Мельпомены собрались в Бурятском академическом театре драмы, сообщили в минкультуры Бурятии.

- В прошлом году из-за пандемии церемония прошла в онлайн-формате. При этом все награды нашли своих обладателей. Очень рады, что в этом году всем театрам вновь удалось собраться на одной сцене, – отметил председатель союза театральных деятелей Бурятии Дмитрий Панков.

По итогам 2020 года лучших определили в девяти основных номинациях:

«Лучшая мужская роль» – Баир Бадмаев за роль Бамбаадай в спектакле «Амиды бусаһанайш түлөө» в Государственном Бурятском академическом театре драмы.

«Лучшая женская роль» – Надежда Мунконова за роль Долсон в спектакле «Амиды бусаһанайш түлөө» в Бурятском академическом театре драмы.

«Лучшая оперная партия» – Александр Хандажапов за партию «Князь Владимир Галицкий» в спектакле «Князь Игорь» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

«Лучшая балетная партия» – Артемий Плюснин за партию «Шахрияр» в спектакле «Тысяча и одна ночь» в Бурятском театре оперы и балета.

«Лучшая мужская роль второго плана» – Аюр Доржиев за роль Онегина в спектакле «Онегин» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева.

«Лучшая женская роль второго плана» – Аннета Овчинникова за роль Ребеки в спектакле «Шведская семья» профессора Густафа» в русском драматическом театре имени Бестужева.

«Лучшая сценография» – Сергей Левицкий за спектакль «Добывайки» в русском драматическом театре имени Бестужева.

«Лучшая режиссёрская работа» – Артем Баскаков за спектакль «Последние свидетели» воспоминания детей войны в Молодёжном художественном театре.

«Служитель театра» – Анджела Бадмаева – заведующая художественно-постановочной частью Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

Также были вручены специальные призы от союза театральных деятелей Республики Бурятия.

«За художественную целостность спектакля» – спектакль «Волшебная лампа Алладина» по мотивам арабской сказки Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

«Театр одного актёра» – Ольга Шуст за работу в моноспектакле «Звездный мальчик» Оскара Уайльда в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр».

Специальную премию от народной артистки Российской Федерации Ларисы Егоровой получил Чимит Дондоков за работу над моноспектаклем «Дорж».

По традиции прошёл конкурс капустников, где каждый театр представил юмористические зарисовки. Победителя в этой номинации определили голосованием зрителей. Лучшим признан номер Бурятского академического театра драмы.

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