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Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране

Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране
Общество, 
Звание лучшего вожатого получил молодой педагог Дугар Зундуев

Представитель Бурятии Дугар Зундуев признан лучшим вожатым стране. Он победил во втором всероссийском конкурсе «Вожатые России».

Дугар педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Безопасное детство».

- В сложный 2020 год, когда из-за эпидемиологической ситуации привычный отдых детей с выездом в лагеря, санатории и центры был отменён, на базе молодёжного центра был организован проект «Каникулы онлайн», в котором приняли участие более 900 детей. Именно этот проект представил Дугар на всероссийском конкурсе, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Бурятский вожатый не просто победил, он стал единственным представителем Дальнего Востока, вышедшим в финал конкурса лучших вожатых страны. 
вожатые конкурс
 
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