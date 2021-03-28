Вожатый из Бурятии стал лучшим в стране

Звание лучшего вожатого получил молодой педагог Дугар Зундуев



Представитель Бурятии Дугар Зундуев признан лучшим вожатым стране. Он победил во втором всероссийском конкурсе «Вожатые России».



Дугар педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Безопасное детство».



- В сложный 2020 год, когда из-за эпидемиологической ситуации привычный отдых детей с выездом в лагеря, санатории и центры был отменён, на базе молодёжного центра был организован проект «Каникулы онлайн», в котором приняли участие более 900 детей. Именно этот проект представил Дугар на всероссийском конкурсе, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.



Бурятский вожатый не просто победил, он стал единственным представителем Дальнего Востока, вышедшим в финал конкурса лучших вожатых страны.

