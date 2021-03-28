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В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар

В Бурятии «тушили» крупный лесной пожар
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде учения, огонь шёл на населённый пункт

В Бурятии прошли командно-штабные учения по ликвидации условной ЧС, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Первым этапом учения стало заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заседание прошло в администрации Закаменского района.

После начался практический этап учений.

По замыслу учений, в Закаменском районе был обнаружен лесной пожар в условиях пятого класса пожарной опасности. Из-за сильных порывов ветра площадь пожара стремительно увеличивалась, огонь распространялся в сторону населённого пункта. В помощь лесопожарным формированиям незамедлительно выдвинулись пожарные, пожарные-десантники Забайкальской авиационной базы охраны лесов, представители всех служб экстренного реагирования.

Для того, чтобы остановить продвижение огня в сторону жилых домов, при помощи тяжёлой техники была проложена опорная полоса. Также выполнены мероприятия по защите жилых домов и построек. Санитарно-гигиеническая и токсикологическая бригады Роспотребнадзора вместе с передвижной лабораторией Гидрометцентра проверили концентрацию вредных веществ в воздухе. Территориальный центр медицины катастроф отработал оказание помощи условно пострадавшим местным жителям.

Вскоре совместными усилиями пожарных и спасателей пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.

По итогам учений совместная группировка сил с поставленной задачей справились. Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской отметил «высокий уровень готовности республиканских и районных служб, осуществляющих защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций такого виды». 
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