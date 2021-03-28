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Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии

Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии
Общество, 
Капитан полиции необычно отметил юбилей войск правопорядка

Сотрудник Росгвардии, старший инспектор группы обеспечения службы ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Сергей Екимов проехал на велосипеде 210 км. Такая дистанция была выбрана неслучайно, ведь войска правопорядка отметили 210-ю годовщину.

Сергей Екимов из Улан-Удэ доехал до Гусиноозёрска и обратно, «намотав» те самые заветные 210 км.

Погода в день пробега была ненастной, но это не остановило росгвардейца, и он преодолел намеченное расстояние.

- Все знаменательные события и памятные даты я отмечаю таким образом. Когда было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, я также на велосипеде проехал 75 км. 23 февраля с коллегой пробежали дистанцию 23 км, - рассказал капитан полиции Сергей Екимов. 



Росгвардия велосипеды велопробег
 
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