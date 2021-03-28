Росгвардеец совершил 210-километровый велопробег по Бурятии

Капитан полиции необычно отметил юбилей войск правопорядка
Сотрудник Росгвардии, старший инспектор группы обеспечения службы ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Сергей Екимов проехал на велосипеде 210 км. Такая дистанция была выбрана неслучайно, ведь войска правопорядка отметили 210-ю годовщину.
Сергей Екимов из Улан-Удэ доехал до Гусиноозёрска и обратно, «намотав» те самые заветные 210 км.
Погода в день пробега была ненастной, но это не остановило росгвардейца, и он преодолел намеченное расстояние.
- Все знаменательные события и памятные даты я отмечаю таким образом. Когда было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, я также на велосипеде проехал 75 км. 23 февраля с коллегой пробежали дистанцию 23 км, - рассказал капитан полиции Сергей Екимов.
Одно время молодожёны женились вовсе без гостей
На Кубке России-2021 бурятские лучники показывали и красивые победы, и досадные проигрыши
Коронавирус в Бурятии всё ближе к отметке в 36 тысяч
Память сбитых насмерть 16-летних подростков увековечили городские урбанисты
Первенство России по вольной борьбе состоялось во Владикавказе
Тензин Лама ушёл на 60-м году жизни
По республике днём +6,+12, местами -2,+3
Вместе с однополчанами Константин Соколов участвовал во взятии Будапешта, Вены, в освобождении Праги
Команда рыбаков выиграла приз стоимостью 2,8 млн рублей
В мартовской подборке фотографий Сергея Тарасенко: новостройки на улице Смолина, храм Святого Николая Чудотворца и многое другое
Горожане не раз жаловались на уродливую обрезку деревьев
У бригады есть штаб, в котором ведётся работа по сбору, анализу информации о больных и выздоравливающих
Женщина, пытаясь продать квартиру, попалась на удочку аферистов
В конкурсе победила учитель английского языка лингвистической гимназии №3
Одной из команд удалось пройти во второй тур конкурса