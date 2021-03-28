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В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777

В Бурятии число смертей от коронавируса достигло 777
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в Бурятии всё ближе к отметке в 36 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 59 заразившихся коронавирусом. Из них 45 человек были обследованы из-за признаков ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.

Показатели прироста заболеваемости в последние дни держатся на стабильно невысоком уровне. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 заболевших. 19 марта впервые за долгое время за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. На этой неделе суточный прирост снизился ниже отметки в 60 новых заражённых. Так, 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58 и сегодня +59 соответственно.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 35 897. Из них 54% (19 041) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 34 223 человека, или 95%. Накануне вылечились 60 пациентов.

Умерли за сутки двое больных коронавирусом (за день до этого было трое скончавшихся). С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 777 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 506 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 353. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 15).

Ковидных коек в республике достаточно, свободно 223 койки.

Амбулаторное лечение проходят 391 пациент с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1272 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», режим ограничений в Бурятии ожидаемо продлили до конца апреля.

На днях главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью на годовщину выявления первого больного коронавирусом. В том числе Ханхареев объяснил, что отмена масочного режима зависит от количества вакцинированных.

Мобильные группы продолжают рейды, в том числе на общественном транспорте. На одного маршрутчика недавно составили протокол за маску на подбородке.

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