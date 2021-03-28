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В Улан-Удэ до +8 градусов

В Улан-Удэ до +8 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По республике днём +6,+12, местами -2,+3

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике: преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на юго-западный 6-11, ночью по востоку до 16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами по северу и юго-западу -13,-18, днём +6,+12, местами -2,+3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +6,+8.
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