В Улан-Удэ до +8 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По республике днём +6,+12, местами -2,+3



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике: преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на юго-западный 6-11, ночью по востоку до 16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами по северу и юго-западу -13,-18, днём +6,+12, местами -2,+3.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +6,+8.

