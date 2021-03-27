Антиковидная бригада Тункинской ЦРБ рассказала о своих трудовых буднях

- У нас их было сразу двое. Это были прибывшие с работ из других регионов. Один в селе Кырен, второй в селе Нуган. Мы к тому времени уже долго проводили работу, поэтому ничего страшного для нас не было. Одного поместили в стационар, второго оставили на домашнем лечении. Сейчас эти люди вылечились.



- Какие действия проводятся, если человек заболел, или есть подозрение на коронавирус?



- Сперва раздаётся звонок в штаб. Вызывается на дом терапевт, делается забор на предмет инфекции, человек становится меднаблюдаемым, ставится диагноз ОРВИ, параллельно проводится анализ на COVID-19. Пациенту прописывается домашний режим, лекарства, приходит результат: если положительный – выдают лекарства, проводится дистанционное аудионаблюдение. Человек сообщает о своем самочувствии утром и вечером врачам.



На 10-11 день лечения проводится очередной анализ. Если он отрицателен, то снимают с аудионаблюдения. Вообще люди переносят заболевание по-разному – кто-то в лёгкой форме, кто-то в тяжёлой. Если у человека есть хронические заболевания, часто присоединяется пневмония, направляют на госпитализацию.



- Расскажите об ощущениях в защитном костюме?



- Летом - жарко и душно. В Тунке стандартная погода - это 30 градусов жары. Ездишь по всему району по 12 часов, порой это просто невыносимо. Хочется – есть и пить, посетить уборную, но нельзя, пока всех не объедешь. Потом приехали в штаб, и только здесь начинается более-менее жизнь. Можно сходить в душ, перекусить. Зимой же, на холоде неудобно, очки потеют, когда с улицы заходишь в дом, порой неудобно двигаться, поскольку одеваешь на себя теплую одежду, а сверху защитный костюм. Но мы привыкли: здоровье пациентов в приоритете.



- Настроение боевое?



- Мы ничего не боимся. С 9-ти утра уже на работе. Ездим по всему маршруту.



- Что можете посоветовать людям, чтобы они не заразились коронавирусом?



- Необходима самоизоляция, маски, перчатки. Берегите себя, профилактика - это лучше, чем болеть.



Для справки:



Сейчас любой желающий может пройти добровольную вакцинацию от коронавируса в поликлинике Тункинской ЦРБ отечественной вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник-V), а также в других пунктах по всему району.



Задача вакцинации - создать коллективный иммунитет у 60% взрослого населения.

С начала пандемии на дорогах Тункинского района появилась синяя машина с людьми, одетыми в медицинские защитные костюмы и маски. Это антиковидная бригада Тункинской ЦРБ. Экипаж состоит из нескольких сотрудников:- Сыпулэма – врач-невролог, врач ЛФК и спортивной медицины,- Салима Холонгуева, медсестра,- Татьяна Доржиева, врач-терапевт участковый;- Туяна Матуева, лор-медсестра;- Нима Дармаев - водитель мобильной бригады.У бригады есть свой штаб, в котором ведётся работа по сбору, анализу информации о больных и выздоравливающих, переоборудованный из бывшей процедурной. Тункинская больница представила интервью с антиковидной бригадой.- Многие из нас чувствовали страх, боязнь. Всё-таки нечто новое, да к тому же прогремевшее на всю планету. Но мы собрались с силами, ибо как говорят – «взялся за дело, нужно тянуть». Мы прошли дистанционное обучение, получили оборудование, защиту и отправились на работу. Раньше ездили по всему району, сейчас обслуживаем так называемый «верхний куст» (территория Тункинского района от села Шимки до села Монды). Сейчас для нас соприкосновение с коронавирусом - это обыденность.