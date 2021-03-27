 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 марта

26 марта

Популярное

Антиковидная бригада Тункинской ЦРБ рассказала о своих трудовых буднях

Антиковидная бригада Тункинской ЦРБ рассказала о своих трудовых буднях
Общество,  Фото:Тункинская больница
У бригады есть штаб, в котором ведётся работа по сбору, анализу информации о больных и выздоравливающих

С начала пандемии на дорогах Тункинского района появилась синяя машина с людьми, одетыми в медицинские защитные костюмы и маски. Это антиковидная бригада Тункинской ЦРБ. Экипаж состоит из нескольких сотрудников:

- Сыпулэма – врач-невролог, врач ЛФК и спортивной медицины,
- Салима Холонгуева, медсестра,
- Татьяна Доржиева, врач-терапевт участковый;
- Туяна Матуева, лор-медсестра;
- Нима Дармаев - водитель мобильной бригады.

У бригады есть свой штаб, в котором ведётся работа по сбору, анализу информации о больных и выздоравливающих, переоборудованный из бывшей процедурной. Тункинская больница представила интервью с антиковидной бригадой.

- Расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях в первый раз, когда вы узнали о пандемии, и вас пригласили работать по данному профилю?

- Многие из нас чувствовали страх, боязнь. Всё-таки нечто новое, да к тому же прогремевшее на всю планету. Но мы собрались с силами, ибо как говорят – «взялся за дело, нужно тянуть». Мы прошли дистанционное обучение, получили оборудование, защиту и отправились на работу. Раньше ездили по всему району, сейчас обслуживаем так называемый «верхний куст» (территория Тункинского района от села Шимки до села Монды). Сейчас для нас соприкосновение с коронавирусом - это обыденность.

- А какие были ощущения в первый раз, когда вы увидели настоящего больного?

- У нас их было сразу двое. Это были прибывшие с работ из других регионов. Один в селе Кырен, второй в селе Нуган. Мы к тому времени уже долго проводили работу, поэтому ничего страшного для нас не было. Одного поместили в стационар, второго оставили на домашнем лечении. Сейчас эти люди вылечились.

- Какие действия проводятся, если человек заболел, или есть подозрение на коронавирус?

- Сперва раздаётся звонок в штаб. Вызывается на дом терапевт, делается забор на предмет инфекции, человек становится меднаблюдаемым, ставится диагноз ОРВИ, параллельно проводится анализ на COVID-19. Пациенту прописывается домашний режим, лекарства, приходит результат: если положительный – выдают лекарства, проводится дистанционное аудионаблюдение. Человек сообщает о своем самочувствии утром и вечером врачам.

На 10-11 день лечения проводится очередной анализ. Если он отрицателен, то снимают с аудионаблюдения. Вообще люди переносят заболевание по-разному – кто-то в лёгкой форме, кто-то в тяжёлой. Если у человека есть хронические заболевания, часто присоединяется пневмония, направляют на госпитализацию.

- Расскажите об ощущениях в защитном костюме?

- Летом - жарко и душно. В Тунке стандартная погода - это 30 градусов жары. Ездишь по всему району по 12 часов, порой это просто невыносимо. Хочется – есть и пить, посетить уборную, но нельзя, пока всех не объедешь. Потом приехали в штаб, и только здесь начинается более-менее жизнь. Можно сходить в душ, перекусить. Зимой же, на холоде неудобно, очки потеют, когда с улицы заходишь в дом, порой неудобно двигаться, поскольку одеваешь на себя теплую одежду, а сверху защитный костюм. Но мы привыкли: здоровье пациентов в приоритете.

- Настроение боевое?

- Мы ничего не боимся. С 9-ти утра уже на работе. Ездим по всему маршруту.

- Что можете посоветовать людям, чтобы они не заразились коронавирусом?

- Необходима самоизоляция, маски, перчатки. Берегите себя, профилактика - это лучше, чем болеть.

Для справки:

Сейчас любой желающий может пройти добровольную вакцинацию от коронавируса в поликлинике Тункинской ЦРБ отечественной вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник-V), а также в других пунктах по всему району.

Задача вакцинации - создать коллективный иммунитет у 60% взрослого населения.
Тункинская ЦРБ коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За и против: Эксперты высказались об обрезке деревьев в Улан-Удэ
За и против: Эксперты высказались об обрезке деревьев в Улан-Удэ
Общество, 27.03.2021
Горожане не раз жаловались на уродливую обрезку деревьев
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 20 тысяч
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 20 тысяч
Общество, 27.03.2021
Женщина, пытаясь продать квартиру, попалась на удочку аферистов
В Улан-Удэ выбрали «Учителя года»
В Улан-Удэ выбрали «Учителя года»
Общество, 27.03.2021
В конкурсе победила учитель английского языка лингвистической гимназии №3
Два дуэта из Бурятии выступили на шоу Comedy Баттл
Два дуэта из Бурятии выступили на шоу Comedy Баттл
Общество, 27.03.2021
Одной из команд удалось пройти во второй тур конкурса
В Бурятии до конца апреля продлили режим ограничений
В Бурятии до конца апреля продлили режим ограничений
Общество, 27.03.2021
В некоторых районах отмечается высокий уровень заболеваемости
Из района Бурятии эвакуировали людей, пострадавших на пожаре
Из района Бурятии эвакуировали людей, пострадавших на пожаре
Общество, 27.03.2021
У одного из пострадавших ожоговая площадь превышает 90% от площади тела
Глава Бурятии участвует в «Байкальской рыбалке»
Глава Бурятии участвует в «Байкальской рыбалке»
Общество, 27.03.2021
Соревнования стартовали сегодня в 8 часов
В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 27.03.2021
На дорогах гололедица и накаты 
На «Байкальскую рыбалку» приехал Дмитрий Дюжев
На «Байкальскую рыбалку» приехал Дмитрий Дюжев
Общество, 26.03.2021
«Байкальской рыбалке-2021» дан старт
В Забайкалье сокращается количество «красных зон» в больницах
В Забайкалье сокращается количество «красных зон» в больницах
Общество, 26.03.2021
В регионе снижается число ежесуточного прироста больных 
В Чите задержали «серийного» угонщика автомобилей
В Чите задержали «серийного» угонщика автомобилей
Общество, 26.03.2021
Одну из угнанных машин парень разобрал на запчасти 
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество, 26.03.2021
Сейчас ремонт выполняется по технологии литого асфальта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^