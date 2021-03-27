За и против: Эксперты высказались об обрезке деревьев в Улан-Удэ



Нужен вдумчивый подход



- Если говорить о том, что проводится только сезонная санитарная обрезка деревьев, тогда это можно считать обоснованным. Трудно сказать, какими критериями руководствуются при срезке этих тополей, - говорит директор ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся» Виктор Тимофеев. - Бывает так, что, на первый взгляд, дерево вполне жизнеспособно, но, по мнению специалистов, имеет какие-то заболевания, и при сильном ветре или каких-либо других внешних воздействиях может нанести вред стоящим рядом автомобилям или людям. Нужно убирать больные деревья, которые разрушаются.

Немаловажно и то, что обрезка деревьев происходит для избежания пуха от тополей. В своё время по дороге в сторону Левого берега тоже обрезали деревья, и было немало недовольных замечаний жителей по поводу деревьев, которые в первое время после обработки выглядели, как чурки. Но в последующем молодые побеги взяли своё, образовалась нормальная зелёная масса, и теперь нет такого количества пуха, которое могло быть от взрослых деревьев.



Оправдана также и формовочная обрезка – для омоложения побегов. Но вырубка зелёных насаждений под корень в любом случае неприемлема, даже с эстетической точки зрения. Однако, возможно, это было оправдано: может, поступали замечания от жителей окрестных домов.



В любом случае, нужно понимать, каким образом определяется уровень заболеваемости тех или иных деревьев, подлежат ли они обрезке.



Вдумчивого подхода и необходимости всестороннего анализа придерживается и эколог, председатель комиссии Общественной палаты республики по развитию территорий, экологии и природных ресурсов Евгений Кислов:



- Тут, как и в любом деле, есть свои «за» и «против». Обрезкой деревьев должно заниматься городское лесничество. Есть случаи, когда у тополей отгнивают сердцевина, средняя часть ствола, или же старые деревья нависают над домами. В посёлке Ильинка есть огромные тополя, которые никогда не подрезали, и люди просто боятся, что они могут обрушиться на их дома. С другой стороны, я вижу, что иной раз деревья срубают чуть ли не под корень, оставляя примерно два метра.



Понятно, когда обрезают тополя, которые хорошо и достаточно быстро дают новые побеги. Например, в Париже обрезают платаны, и это выглядит красиво, эстетично. А у нас иной раз убирают те деревья, которые и не стоило. Для чего, к примеру, срубают черёмуху, кому она может помешать?! Ведь черёмуха не восстанавливается так быстро, как тополя.



Совершенно излишне обрезать здоровые деревья, которые ещё могут послужить, к тому же, если они ничему не угрожают.



Однако зачастую у нас высаживают деревья там, где не нужно – под линиями электропередачи, над сетями канализации и водоснабжения. Деревья, вырастая, начинают задевать провода, а корни доходят до труб. Нужно же думать, прежде чем высаживать деревья, чтобы потом не сокрушаться.



Поэтому в городе необходимо чётко установить лесопатологический контроль, тем более, специалисты такого профиля имеются. Но, тем не менее, этим вопросом никто не занимается.



Пусть люди знают



Говоря об обрезке «зелёных лёгких» города, не стоит забывать о должном и своевременном информировании, уверен руководитель Бурятского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Солбон Санжиев:



- В прошлые годы власти города слишком рьяно взялись за обрезку деревьев, пообещав взамен, что якобы хотят поменять породы деревьев в черте города. Но прошло уже немало времени, и, как мы видим, в этом направлении работы практически не ведутся. В любом случае, должна быть какая-то эстетика, иметься нормативная база, на чём основано подобное обрезание.

Можно смело утверждать, что где-то налицо переборы с обрезкой деревьев. У нас, как всегда, услышав приказ, начинают наспех всё рубить, а только потом оправдываются, правильно это было или нет.



Обрезка деревьев должна проводиться грамотно, с соблюдением определённых пропорций, предельно допустимых норм обрезки для нормальной дальнейшей жизни дерева. Но у нас зачастую рубят, а потом уже думают. Вызывая этим массу возмущений жителей города.



Почему бы вначале не провести предварительное проектирование, дизайн, согласование с населением города. А если речь идёт о смене пород, посоветоваться с горожанами, в какой период это лучше всего сделать.



У нас сильно запаздывает информационная работа с населением, что, безусловно, рождает недовольство. Если бы горожан вовремя проинформировали о намечающихся работах, конечно, у населения не было бы претензий, а наоборот, улан-удэнцы, быть может, даже и поддержали бы инициативы властей. Возможно, такова была задумка чиновников, но народ-то не знает об этом. Нужно вести работу по информированию горожан, а не просто рубить, потом неумело оправдываясь.



Не успела весна толком вступить в свои права, как в Улан-Удэ зазвенели пилы и топоры – началась ежегодная обрезка деревьев. Это вызвало возмущение горожан – многие считают подобную меру по отношению к «зелёным лёгким» города варварской и необдуманной. Действительно, так ли уж необходимо срубать всё под корень, оставляя повсюду уродливые пеньки? «Байкал-Daily» выслушал мнения экспертов.