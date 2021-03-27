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Жительницу Иркутской области перевела мошенникам 20 тысяч

Жительницу Иркутской области перевела мошенникам 20 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина, пытаясь продать квартиру, попалась на удочку аферистов

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства мошенничества, жертвой которого стала 65-летняя женщина.

Заявление о преступлении поступило в полицию несколько дней назад. Потерпевшая рассказала, что опубликовала объявление о продаже квартиры в Интернете. Долгое время она не могла продать недвижимость, однако вскоре на связь вышли «потенциальные покупатели». Для того чтобы сделка состоялась быстрее, от них сразу же поступило предложение о внесении предоплаты. А после на телефон заявительницы якобы пришло смс-сообщение о зачислении на карту денег. Затем снова поступил звонок. На этот раз «покупатели» просили вернуть обратно часть переведённой суммы. Под диктовку аферистов женщина выполнила необходимые операции, и вскоре обнаружила, что с её кредитной карты списано 20 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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