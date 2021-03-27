В конкурсе победила учитель английского языка лингвистической гимназии №3
Победителем городского конкурса «Учитель года-2021» стала учитель английского языка лингвистической гимназии №3 Раджана Дымбрылова. Имя лучшего учителя 2021 года объявили на торжественной церемонии награждения.⠀
- Сегодня у нас праздник чествования педагогического мастерства и таланта. Это уже 28-й городской конкурс «Учитель года города Улан-Удэ». Наш конкурс имеет свой особенный дух, в нём нет ярого соперничества, наоборот, преобладает дружественная атмосфера обмена опытом. И я хочу сказать, сегодня все вы - победители, вы уже добились признания и высокой оценки не только жюри, но и коллег и ваших любимых учеников. Мы гордимся всеми учителями, которые все свои силы и энергию ежедневно вкладывают в воспитание подрастающего поколения. От всего сердца огромное за это спасибо, - поприветствовал Участников мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. ⠀
Раджана Баяровна представит Улан-Удэ на республиканском этапе конкурса «Учитель года», сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ выбрали «Учителя года»
Общество, Фото:
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