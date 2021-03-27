В Бурятии выявили 58 случаев коронавируса за сутки



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 марта зарегистрировано 35 838 случаев заражения COVID-19. 54% (19 008) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 58 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 44 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1334 человека. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 184 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 34163 человек, в том числе за сутки 117.



В стационарах республики получают лечение 496 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 347. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 771 койка, занято – 496, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,3%.



Амбулаторное лечение проходят 404 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 775 человек, в том числе за сутки 3 пациента.



