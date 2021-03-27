Из района Бурятии эвакуировали людей, пострадавших на пожаре









22 марта из Курумканской центральной районной больницы были эвакуированы 2 пациента, которые пострадали на пожаре. У одного из пострадавших ожоговая площадь превышала 90% от площади тела, у второго - 20%, также был эвакуирован 83-летний мужчина с инсультом.Эвакуировала их авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии в составе специалистов-комбустиологов БСМП.В центре сообщили, что все пациенты удовлетворительно перенесли перелёт и доставлены в специализированные центры.