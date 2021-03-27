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Из района Бурятии эвакуировали людей, пострадавших на пожаре

Из района Бурятии эвакуировали людей, пострадавших на пожаре
Общество,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
У одного из пострадавших ожоговая площадь превышает 90% от площади тела

22 марта из Курумканской центральной районной больницы были эвакуированы 2 пациента, которые пострадали на пожаре. У одного из пострадавших ожоговая площадь превышала 90% от площади тела, у второго - 20%, также был эвакуирован 83-летний мужчина с инсультом.

Эвакуировала их авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии в составе специалистов-комбустиологов БСМП.

В центре сообщили, что все пациенты удовлетворительно перенесли перелёт и доставлены в специализированные центры.


пациенты
 
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