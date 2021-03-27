Глава Бурятии участвует в «Байкальской рыбалке». В команде правительства республики - 4 человека. Алексей Цыденов пошутил – если займут первое место, то главный приз – аэролодку - оставят в «Байкальской гавани» для туристов.
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— Если выиграете главный приз, что с ним сделаете? #главаБурятии #АлексейЦыденов #БайкальскаяРыбалка2021 #ПравительствоРеспубликиБурятия♬ оригинальный звук - БайкалDaily
Соревновательный день начался с 8 часов утра. Идейный вдохновитель масштабного мероприятия, руководитель группы компании «Титан» Вадим Бредний отметил, что начало рыбалки хорошее.
- Я надеюсь, скоро будет отличное. Пока рыбаки ловят бычков, но уже ловят, то есть уже есть, что завешивать – это важно. Сейчас нашумели, насверлили лунок, закормили - через час-два рыба пойдёт. Рыба есть, - рассказал он «Байкал-Daily».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии стартовал турнир «Байкальская рыбалка». В село Турка Прибайкальского района съехались рыбаки и рыбачки со всей республики, а также Тывы, Москвы, Иркутска, Читы, Камчатки, Хабаровска и других городов России. В общей сложности на озеро Байкал сегодня вышли 204 команды.
Первый день «Байкальской рыбалки», 26 марта, начался с регистрации команд и выдачи сухпайков. По правилам, на регистрацию отправились только капитаны команд, остальных в это время развлекали творческие коллективы Прибайкальского района. И после регистрации состоялось официальное открытие. Участников и зрителей «Байкальской рыбалки» со сцены поприветствовал специальный гость соревнований, актёр Дмитрий Дюжев.
Соревнования продлятся сегодня в течение пяти часов, а награждение и закрытие «Байкальской рыбалки» пройдут сегодня в 15:00.