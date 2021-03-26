В школе в Бурятии детям не разрешают играть в футбол

Школа заботится об искусственном покрытии



На футбольном поле Нижнесаянтуйской школы в Тарбагатайском районе Бурятии детям не разрешают играть в футбол. Родители школьников недоумевают, в чём дело, они обратились за разъяснениями в группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».



- У нас в Вахмистрово на территории школы на футбольном поле не разрешают детям играть в футбол. Почему? Они учащиеся школы. Газон жалко что ли, не понятно, - возмущаются местные жители.



На этот вопрос ответили в администрации Нижнесаянтуйской школы.



- Не разрешали до той поры, пока не сойдёт с него снег, и вода полностью после таяния снега не впитается в промёрзлый дренажный слой, чтобы не повредить. В первый день каникул ещё на стадионе лежал снег и слой льда под травяным ворсом искусственного покрытия, - ответили в школе.



Несмотря на это, школа разработала график работы школьного стадиона во время каникул, с указанием времени дежурства на нём учителей физкультуры ежедневно.



- Без участия и присмотра со стороны взрослых нахождение учащихся на стадионе запрещено с целью недопущения несчастных случаев и вандализма в отношении спортивного объекта. График через классных руководителей доведён до учащихся. Иной формы работы спортивного объекта не будет! Стоит напомнить о том, что при посещении спортивного объекта необходимо соблюдать правила поведения в местах массового пребывания людей, правила техники безопасности, а также занятия проводить в спортивной обуви и форме, - сообщили в школе.



Также образовательное учреждение приложило фотографию того, как выглядит стадион утром. «Изморозь и лёд видны на беговых дорожках, точно так же и под зелёным травянистым слоем», - пояснили здесь.





