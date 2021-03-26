Крупу нашли при проведении проверки Россельхознадзора
Во время плановой проверки специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в детском саду «Булжамуур» Иволгинского района Бурятии.
В учреждении хранилось 5 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 600 граммов крупы оказалось с истекшим сроком годности. Кроме того, нарушен режим хранения круп.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание. Крупа с истекшим сроком годности утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
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