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В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу

В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Крупу нашли при проведении проверки Россельхознадзора

Во время плановой проверки специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в детском саду «Булжамуур» Иволгинского района Бурятии.

В учреждении хранилось 5 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 600 граммов крупы оказалось с истекшим сроком годности. Кроме того, нарушен режим хранения круп.

Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание. Крупа с истекшим сроком годности утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


детские сады Россельхознадзор
 
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