В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Крупу нашли при проведении проверки Россельхознадзора



Во время плановой проверки специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в детском саду «Булжамуур» Иволгинского района Бурятии.



В учреждении хранилось 5 кг крупы без документов, удостоверяющих качество и безопасность, 600 граммов крупы оказалось с истекшим сроком годности. Кроме того, нарушен режим хранения круп.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание. Крупа с истекшим сроком годности утилизирована, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





