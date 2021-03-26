Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта
«Фонд наследия Пандито Хамбо Ламы Этигэлова» - новая некоммерческая организация, зарегистрированная в Бурятии. Учредителем фонда Этигэлова стал Иволгинский дацан, а президентом организации является главный хранитель Пандито Хамбо Ламы Этигэлова Бимба лама Доржиев. Об этом сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
- Цели фонда - это, прежде всего, изучение жизней и наследия XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова, - говорит директор новой организации, проректор Буддийского университета Радна-Жап Содномов, - изучение и систематизация ежедневных Посланий Хамбо Ламы Этигэлова, популяризация знаний о нашем великом Учителе через издание книг, трудов, Посланий, съёмку фильмов, организация выставок и лекций, а также паломнического экскурсионного маршрута «По местам Хамбо Ламы Этигэлова».
Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта: сотрудники фонда принимали паломников из Москвы, для группы организована поездка в местность Улзы Добо, где родился Хамбо Лама Этигэлов, и в Иволгинский дацан, где он находится сейчас. Паломники встретились с главой буддистов России начала ХХ века и провели медитацию в его Дворце.
В Бурятии создали фонд наследия Хамбо Ламы Этигэлова
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта
Сотрудники получили в честь праздника подарки и медали
Мост стоит на дороге к обсерватории
Спортсмены из Бурятии завоевали золото, серебро и бронзу
Коронавирус в Забайкалье унёс жизнь ещё одного человека
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
Спортсмен из Бурятии едва не сбился с пути из-за некорректно нарисованной дороги
Звезда «Вечернего Урганта» посетит «Байкальскую рыбалку»
Нерадивую мать хотят лишить родительских прав
Пенсионеры получат скидку в 50%
Лёд у берегов почти разрушен
Малыша Цыпочку переименовали в Пикселя
Как оказалось, у прежнего владельца авто есть кредитная задолженность
Малыша альпака назвали Диего