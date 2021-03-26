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В Бурятии создали фонд наследия Хамбо Ламы Этигэлова

В Бурятии создали фонд наследия Хамбо Ламы Этигэлова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта

«Фонд наследия Пандито Хамбо Ламы Этигэлова» - новая некоммерческая организация, зарегистрированная в Бурятии. Учредителем фонда Этигэлова стал Иволгинский дацан, а президентом организации является главный хранитель Пандито Хамбо Ламы Этигэлова Бимба лама Доржиев. Об этом сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

- Цели фонда - это, прежде всего, изучение жизней и наследия XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова, - говорит директор новой организации, проректор Буддийского университета Радна-Жап Содномов, - изучение и систематизация ежедневных Посланий Хамбо Ламы Этигэлова, популяризация знаний о нашем великом Учителе через издание книг, трудов, Посланий, съёмку фильмов, организация выставок и лекций, а также паломнического экскурсионного маршрута «По местам Хамбо Ламы Этигэлова».

Первое событие под эгидой фонда прошло 25 марта: сотрудники фонда принимали паломников из Москвы, для группы организована поездка в местность Улзы Добо, где родился Хамбо Лама Этигэлов, и в Иволгинский дацан, где он находится сейчас. Паломники встретились с главой буддистов России начала ХХ века и провели медитацию в его Дворце.
буддизм
 
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