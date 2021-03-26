В Бурятии отмечают пятилетие Росгвардии

Утром руководство и личный состав Росгвардии почтили память погибших товарищей. Росгвардейцы возложили цветы к мемориалам в подразделениях, к портретам погибших товарищей на мемориале в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», к мемориальной доске Героя России, экс-командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковника Игоря Груднова.









Нагрудными знаками, грамотами, ценными подарками командования, а также благодарностями от главы Бурятии, Народного Хурала и мэрии Улан-Удэ были отмечены сотрудники, военнослужащие и ветераны службы.









В преддверии пятилетия войск национальной гвардии РФ и 210-летия войск правопорядка в территориальном управлении Росгвардии в Бурятии состоялись торжественные мероприятия.- Благодарю сотрудников, которые в любой момент готовы прийти на помощь, в любое время, днём и ночью выполнить поставленную служебно-боевую задачу, а также ветеранов, чей профессионализм, знания и многолетний опыт и ныне служат достойным примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга, - поздравил временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Иван Ванчугов.Заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Евгений Шангин наградил медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» росгвардейцев.Миниатюрные эмблемы Росгвардии вручили лучшим кадетам средней школы № 18 Улан-Удэ. Директор школы Елена Макарова поздравила всех собравшихся с Днём Росгвардии и вручила благодарственное письмо.В завершении торжественного мероприятия для личного состава, приглашенных гостей, ветеранов и кадетов на плацу территориального управления была развернута полевая кухня. Все желающие попробовали солдатскую кашу.