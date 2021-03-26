В Бурятии отмечают пятилетие Росгвардии

В преддверии пятилетия войск национальной гвардии РФ и 210-летия войск правопорядка в территориальном управлении Росгвардии в Бурятии состоялись торжественные мероприятия.
Утром руководство и личный состав Росгвардии почтили память погибших товарищей. Росгвардейцы возложили цветы к мемориалам в подразделениях, к портретам погибших товарищей на мемориале в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», к мемориальной доске Героя России, экс-командующего Восточным округом войск национальной гвардии генерал-полковника Игоря Груднова.
- Благодарю сотрудников, которые в любой момент готовы прийти на помощь, в любое время, днём и ночью выполнить поставленную служебно-боевую задачу, а также ветеранов, чей профессионализм, знания и многолетний опыт и ныне служат достойным примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга, - поздравил временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Иван Ванчугов.
Нагрудными знаками, грамотами, ценными подарками командования, а также благодарностями от главы Бурятии, Народного Хурала и мэрии Улан-Удэ были отмечены сотрудники, военнослужащие и ветераны службы.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Евгений Шангин наградил медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» росгвардейцев.
Миниатюрные эмблемы Росгвардии вручили лучшим кадетам средней школы № 18 Улан-Удэ. Директор школы Елена Макарова поздравила всех собравшихся с Днём Росгвардии и вручила благодарственное письмо.
В завершении торжественного мероприятия для личного состава, приглашенных гостей, ветеранов и кадетов на плацу территориального управления была развернута полевая кухня. Все желающие попробовали солдатскую кашу.