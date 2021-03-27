В Бурятии местами метели

На дорогах гололедица и накаты
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 марта по северной половине республики преимущественно без осадков, по южной половине мокрый снег с переходом в снег, по южному побережью Байкала и юго-западу ночью сильные снегопады, гололедица, накаты, местами заносы.
Ветер северо-западный 7-12, по южной половине порывы до 15-20, местами до 24 м/с, позёмка, метели. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +2,+7, местами до -2.
В Улан-Удэ утром и в первой половине дня снег. Ветер северо-западный ночью 9-14, днём до 15-20 м/с. Температура ночью около 0, днём +3,+5.
На дорогах гололедица и накаты
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