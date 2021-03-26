В районной больнице в Бурятии негде поставить аппарат для рентгена зубов

Людям приходится ездить в город, чтобы сделать снимок



Жители Прибайкальского района Бурятии интересуются, когда в центральной районной больнице начнут делать рентген зубов. Из-за этого больным порой невозможно провести лечение и людям приходится ездить в Улан-Удэ. А на это уходит много времени и денег, сообщается в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».



Как оказалось, аппарат в больнице имеется, но здесь появилась другая сложность.



- Аппарат для рентгенографии зубов имеется. Вся сложность в отсутствии площадей для лицензирования, требуется 10 квадратных метров площади для оборудования кабинета. На сегодняшний день решения нет, будем думать над этим вопросом, - прокомментировал главный врач Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов.

