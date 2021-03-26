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В Забайкалье сокращается количество «красных зон» в больницах

В Забайкалье сокращается количество «красных зон» в больницах
Общество,  Фото:pixabay.com.
В регионе снижается число ежесуточного прироста больных

Все больше медицинских учреждений Забайкальского края возвращаются к прежнему, доковидному режиму работы. Этому способствует общее снижение числа заболевших Covid-19.

По данным регионального минздрава, число победивших инфекцию с начала прошлого года составило почти 40 тысяч человек. За время пандемии вирус унёс жизни 794 забайкальцев. Динамика заболеваемости в крае постоянно снижается. Сейчас в день диагностируют не более 60 новых случаев. Этому способствует и начавшаяся ещё в январе массовая вакцинация. На сегодня привиты уже более 51 тысячи жителей региона. Вакцинация осуществляется в 56 пунктах и пяти передвижных ФАПах. Всё это позволяет сокращать количество так называемых «красных зон» и переводить моностационары в режим привычной работы.

- Мы продолжаем закрывать койки в моностационарах. На сегодняшний день заканчивает свою работу и выписывает последних пациентов моностационар в Агинском. Работаем над тем, что мы будем сокращать коечный фонд в первой городской больнице. Сейчас ситуация постепенно улучшается. С каждым днём у нас всё меньше и меньше выявленных случаев. Мы надеемся, что роста новых случаев больше не будет, - рассказала и.о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

В регионе создан штаб по всеобщей вакцинации забайкальцев. Сейчас основная задача - привить 60 процентов населения, это почти 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба краевого правительства. 
Забайкальский край коронавирус
 
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