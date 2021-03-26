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В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог

В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сейчас ремонт выполняется по технологии литого асфальта

В Иркутске приступили к выполнению ямочного ремонта на дорогах. Об этом сообщили в администрации города. 

24 марта ход работ проверил первый заммэра Антон Красноштанов. Как доложил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, сейчас на территории города одновременно работают четыре комплексные бригады ремонтников.

– В этом сезоне мы достаточно рано приступили к ямочному ремонту. Сегодня ремонт выполняется по технологии литого асфальта. Смесь температурой 180-200 градусов засыпается в отфрезерованный участок дороги и уплотняется. Высокая температура испаряет влагу. Для полного застывания требуется 3-5 часов. Поэтому данные работы преимущественно выполняем в вечернее и ночное время. Такая технология позволяет ремонтировать только локальные участки, небольшие ямы, – отметил Михаил Малыхин.

Директор «ИркутскАвтодора» добавил, что при повышении среднесуточных температур до 10 градусов тепла, предприятие перейдёт на ремонт с помощью битумно-цементной смеси, а также картами.

– Сегодня поручил главам всех округов Иркутска провести обследование улично-дорожной сети, чтобы в короткие сроки составить списки наиболее проблемных участков и передать их в «ИркутскАвтодор». Задача, которую поставил мэр города, – уже к 9 мая привести дороги в порядок, – добавил Антон Красноштанов. – Масштабный строительный сезон начнётся в конце мая. В этом году нам предстоит комплексно отремонтировать 21 дорожный участок, в том числе выполнить три капитальных ремонта и одну реконструкцию.


ямочный ремонт
 
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