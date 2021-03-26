Коронавирус в Забайкалье унёс жизнь ещё одного человека
По данным на 26 марта, за последние сутки 59 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39 251 человек.
За сутки установлено 57 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Количество инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 40 828 человек.
Опасная болезнь унесла жизни 794 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у одного человека.
В моногоспиталях региона 52 человека находятся в тяжёлом состоянии, 21 – подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки выявили 55 больных коронавирусом.
В Забайкалье число смертей от коронавируса приближается к 800
Общество, Фото:
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