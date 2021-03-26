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Ориентировщик из Бурятии не оставил соперникам ни единого шанса

Ориентировщик из Бурятии не оставил соперникам ни единого шанса
Общество,  Фото:предоставлено федерацией спортивного ориентирования РБ
Спортсмен из Бурятии едва не сбился с пути из-за некорректно нарисованной дороги

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию памяти топографа Пастухова. Соревнования прошли в городе Железноводск Ставропольского края. В дисциплине «кросс с общего старта» участвовали 66 спортсменов из 31 региона России. Ориентировщик из Бурятии не оставил им не единого шанса, финишировав в гордом одиночестве.

Федерация спортивного ориентирования Бурятии поделилась рассказом самого Дмитрия Патрина о победе:

«Кросс – классика, общий старт, именно в этой дисциплине в октябре 2020 года я стал чемпионом России по спортивному ориентированию. Можно сказать, это моя коронная дистанция, но выигрывать я её не планировал. До второго контрольного пункта (КП).

В этот день была достаточно прохладная погода и обещали дождь. Старт проходил далеко от Железноводска. Нам пришлось ехать на электричке. С собой - полный рюкзак запасных вещей. Одет я был тепло, бежал в термобелье и штанах (обычно одеваются более облегчённо), так как морозиться в планах не было. Мы прибыли на старт, сделали короткую разминку, нас выстроили в линии по 10 человек, дали пакеты с картами на два круга, и организаторы дали общий старт всех мужчин сильнейшей группы (в этот день стартовало 66 мужчин из 31 региона РФ)

Так как я не планировал бежать в полную силу, то побежал после старта спокойно, и меня обогнало порядка 30-ти человек. Все они бежали передо мной. Ни на кого не обращая внимания, я шёл на свой первый пункт. Выходя на него чисто, я обнаружил, что беру его вместе с лидерами, чуть ли не четвёртым. Тут же я встретил Костантина Серебряницкого из Ленинградской области (участник чемпионата мира 2019 года), который на финише стал вторым, и Валентина Козявина, который пошутил над тем, как бегают лидеры. Я посмеялся и побежал дальше.

Второй КП я брал один и первым. Сзади кто-то бежал, но они были не так близко. Со второго КП я уже подумал о призовой тройке. Так как я иду впереди, надо держать темп, идти без ошибок и сохранить силы для финишной борьбы.

На восьмом пункте я встретил Родионова Богдана, который занял четвёртое место и после первого круга шёл лидером. Я немного шёл позади, с чего сделал вывод, что моя петля в начале была длиннее. Мы пробежали рядом с ним два КП и разошлись. С первого круга мы вышли втроём с разрывом в 5-10 секунд (Родионов Богдан, я и Годлевский Евгений).

До точки начала ориентирования второго круга и обошёл их и вышел вперёд. На новой карте второго круга я шёл абсолютно один, и только на седьмом КП чуть было не совершил ошибку. Некорректно нарисованная дорога сбила меня с правильного пути, и я засомневался, что иду правильно и резко сбросил скорость. Но я увидел Евгения Годлевского и понял, что на правильном пути, я снова вчитаться в карту и продолжил борьбу. Дальше мы разошлись, и я знал, что у него длинная петля.

До финиша оставался один КП, и я понимал, что бегу первым. Я на всякий случай ускорился и действительно, вышел из леса первым с хорошим запасом, не оставив соперникам ни единого шанса на финишную борьбу. И вот заветный финиш, пересекаю линию в гордом одиночестве.

Самое приятное произошло после финиша. Мне дали микрофон, как победителю, для того, чтобы прокомментировать гонку, а после, меня поздравили с победой ориентировщики, с кем мы соперничали в лесу.

А на пьедестале они согласились подержать наш флаг Бурятии. Вот это для меня, было самым приятным моментом этого дня. Ведь получить от соперников похвалу - стоит дороже всякой награды! Поэтому этот старт запомнится мне ярким воспоминанием поддержки соперников - крутых российских ориентировщиков».

Дмитрий Патрин мастер спорта по спортивному ориентированию
спорт спортивное ориентирование
 
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