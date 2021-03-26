Ориентировщик из Бурятии не оставил соперникам ни единого шанса

А на пьедестале они согласились подержать наш флаг Бурятии. Вот это для меня, было самым приятным моментом этого дня. Ведь получить от соперников похвалу - стоит дороже всякой награды! Поэтому этот старт запомнится мне ярким воспоминанием поддержки соперников - крутых российских ориентировщиков».







Дмитрий Патрин мастер спорта по спортивному ориентированию