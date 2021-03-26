В Чите задержали «серийного» угонщика автомобилей

Одну из угнанных машин парень разобрал на запчасти
Полицейские выявили факт угона автомобиля «Тойота Корона», о котором потерпевший не стал сообщать в полицию. Выяснилось, в январе потерпевший оставил свою иномарку на ночь во дворе частного дома в посёлке Песчанка, а утром обнаружил пропажу и начал искать украденное авто своими силами. Машину он обнаружил в посёлке Атамановка в технически исправном состоянии.
Полицейские установили, что ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, 18-летний житель Краснокаменска проник в автомобиль, отжав форточку бокового стекла. Затем, соединив провода в замке зажигания, завёл транспортное средство и поехал прокатиться в соседний посёлок. По пути следования в баке закончился бензин и угонщик, бросив транспортное средство на дороге, скрылся.
На сегодня сотрудниками полиции установлена причастность молодого человека к четырём фактам угона автомобилей. Преступления он совершал ночью. Все автомобили возвращены владельцам, за исключением одной машины, которую парень успел разобрать на запчасти.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Общество, Фото:
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