В Бурятии на месте, где сбили школьника, раздали листовки

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пешеходам и водителям напомнили ПДД



На оживлённой улице в селе Турка Прибайкальского района Бурятии, где в феврале этого года сбили школьника, отряд юных инспекторов движения вместе с сотрудниками ГИБДД организовали беседы для водителей и пешеходов. Они призывали взрослых и детей быть внимательными на дороге и смотреть по сторонам.



Основная идея мероприятия – напомнить пешеходам, что перед пересечением проезжей части необходимо остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходить дорогу.



В беседах с пешеходами юные помощники Госавтоинспекции отмечали, что внимательность и лишняя пара секунд могут уберечь человека от трагедии на дороге. В ходе мероприятия юные помощники Госавтоинспекции просили взрослых учить своих детей безопасному поведению на дороге, контролировать ношение световозвращающих элементов на одежде и быть примером во всем.



Также автоинспекторы провели профилактические беседы со школьниками, играющими вблизи дороги, рассказав, какие последствия могут быть, если пренебрегать правилами безопасности.



Ребята раздавали взрослым и детям тематические листовки с рекомендациями по безопасному участию в дорожном движении, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

