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Алла Михеева вновь снимет «Острый репортаж» в Бурятии

Алла Михеева вновь снимет «Острый репортаж» в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, 2019 год
Звезда «Вечернего Урганта» посетит «Байкальскую рыбалку»

Телеведущая, звезда «Вечернего Урганта» (16+) Алла Михеева снимет «Острый репортаж» на «Байкальской рыбалке» в Бурятии. Фестиваль стартовал сегодня в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Пока здесь телеведущую с Первого канала не видели: скорее всего, она будет позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», Михеева уже снимала «Острый репортаж» в Бурятии. В 2019 году телеведущая рассказывала о праздновании Сагаалгана. Съёмки проходили на площади Советов, где был дан старт празднику. Михеева общалась с Белым Старцем, брала интервью у бывшего сумоиста Анатолия Михаханова, главы Бурятии Алексея Цыденова и улан-удэнцев. Поучаствовала она также в конкурсе по поеданию бууз. Выпуск получился интересным и смешным, признали пользователи. 

Вернувшись в Москву, на «Вечернем Урганте» Алла рассказала про своё путешествие в Улан-Удэ. Также в качестве презента она вручила Урганту «благовонную палочку», но потушила её, опустив в стакан с жидкостью, чем изрядно разгневала жителей республики.

После этого она отдельно извинилась перед жителями Бурятии. 

Также звёздным гостем «Байкальской рыбалки» в этом году стал актёр Дмитрий Дюжев. Его выступления перед публикой запланированы на завтра и сегодня.

Призовой фонд фестиваля «Байкальская рыбалка-2021» составил четыре миллиона, за них поборются 200 команд.


Байкальская рыбалка телешоу телевидение
 
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