Забайкалка пьянствовала и не кормила своих детей

Нерадивую мать хотят лишить родительских прав



Жительница Дульдургинского района Забайкальского края предстала перед судом за ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию детей.



45-летняя жительница села Бальзино с 17 по 22 декабря распивала спиртное у себя дома. Оба бросила без внимания своих детей, 3 и 10 лет.



Четыре дня дети фактически были предоставлены сами себе, без полноценного питания. Кроме того, женщина не обеспечила необходимую температуру в доме, из-за чего дети заболели ОРВИ.



- После выявления указанного факта органы системы профилактики незамедлительно изъяли детей и госпитализировали в детское отделение Дульдургинской центральной районной больницы. В настоящее время они находятся в государственном учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает, решается вопрос об устройстве в семью, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.



Кроме того, органы опеки и попечительства направили в суд заявление о лишении матери родительских прав, которое находится на рассмотрении.

