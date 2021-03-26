Нерадивую мать хотят лишить родительских прав
Жительница Дульдургинского района Забайкальского края предстала перед судом за ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию детей.
45-летняя жительница села Бальзино с 17 по 22 декабря распивала спиртное у себя дома. Оба бросила без внимания своих детей, 3 и 10 лет.
Четыре дня дети фактически были предоставлены сами себе, без полноценного питания. Кроме того, женщина не обеспечила необходимую температуру в доме, из-за чего дети заболели ОРВИ.
- После выявления указанного факта органы системы профилактики незамедлительно изъяли детей и госпитализировали в детское отделение Дульдургинской центральной районной больницы. В настоящее время они находятся в государственном учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает, решается вопрос об устройстве в семью, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.
Кроме того, органы опеки и попечительства направили в суд заявление о лишении матери родительских прав, которое находится на рассмотрении.
Забайкалка пьянствовала и не кормила своих детей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нерадивую мать хотят лишить родительских прав
Пенсионеры получат скидку в 50%
Лёд у берегов почти разрушен
Малыша Цыпочку переименовали в Пикселя
Учительница с 35-летним опытом с горечью рассказала, почему решила увольняться из школы
Как оказалось, у прежнего владельца авто есть кредитная задолженность
Малыша альпака назвали Диего
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
«Cухие» фонтаны будут бить прямо из земли
Лёд на Байкале тает и становится опасным
В республике передали штормовое предупреждение
«За Байкалом лучше не светить хлебалом», - читает Хаски
Водителей-нарушителей поймали во время очередного «масочного» рейда
Бурятского скульптора наградили за памятник матерям победителей
Прирост заболеваемости два дня держится на одном уровне