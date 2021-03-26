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С 1 апреля пенсионеры Бурятии получат льготу на проезд в электричках

С 1 апреля пенсионеры Бурятии получат льготу на проезд в электричках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионеры получат скидку в 50%

Для пенсионеров Бурятии с 1 апреля по 31 октября предусмотрен льготный проезд в пригородных поездах.

- На основании постановления правительства Бурятии с 1 апреля по 31 октября 2021 года пенсионерам, не имеющим льгот, при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предоставляется право льготного проезда со скидкой 50% в поездах пригородного сообщения на территории республики, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Оформление льготного проезда будет по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда/обратно». Льгота действует как в день осуществления поездки, так и при предварительном оформлении билета.



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