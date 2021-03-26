Пенсионеры получат скидку в 50%
Для пенсионеров Бурятии с 1 апреля по 31 октября предусмотрен льготный проезд в пригородных поездах.
- На основании постановления правительства Бурятии с 1 апреля по 31 октября 2021 года пенсионерам, не имеющим льгот, при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предоставляется право льготного проезда со скидкой 50% в поездах пригородного сообщения на территории республики, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Оформление льготного проезда будет по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда/обратно». Льгота действует как в день осуществления поездки, так и при предварительном оформлении билета.
С 1 апреля пенсионеры Бурятии получат льготу на проезд в электричках
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нерадивую мать хотят лишить родительских прав
Пенсионеры получат скидку в 50%
Лёд у берегов почти разрушен
Малыша Цыпочку переименовали в Пикселя
Учительница с 35-летним опытом с горечью рассказала, почему решила увольняться из школы
Как оказалось, у прежнего владельца авто есть кредитная задолженность
Малыша альпака назвали Диего
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
«Cухие» фонтаны будут бить прямо из земли
Лёд на Байкале тает и становится опасным
В республике передали штормовое предупреждение
«За Байкалом лучше не светить хлебалом», - читает Хаски
Водителей-нарушителей поймали во время очередного «масочного» рейда
Бурятского скульптора наградили за памятник матерям победителей
Прирост заболеваемости два дня держится на одном уровне