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Переправу на Ольхон закрыли

Переправу на Ольхон закрыли
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд у берегов почти разрушен

Сегодня, 26 марта, крупнейшая в Иркутской области ледовая переправа «Куркут-Иркутская Губа», соединяющая байкальский остров Ольхон с материком, закрыта.

Ледовую дорогу за несколько дней до этого проверила межведомственная комиссия в составе государственных инспекторов ГИМС, представителей администрации Ольхонского района и специалистов дорожной службы. Состояние переправы признано неудовлетворительным: у берегов, на въездах на переправу, лёд уже практически разрушился.

Из-за потепления изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины, которая варьируется от 20 до 60 сантиметров. Лёд рыхлый, на поверхности льда местами талая вода. Туристам, приехавшим на Ольхон на автомобилях, было предложено покинуть остров до закрытия переправы.

Сегодня въезд на переправу был перекрыт шлагбаумами, установлены запрещающие знаки и информационные стенды. Сотрудники ГИМС и специалисты дорожных служб убедительно просят водителей быть предельно внимательными, обращать внимание на выставленные дорожные знаки.

С сегодняшнего дня работает судно на воздушной подушке. Оно будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Ольхон Байкал Ледовые переправы
 
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