Малыша Цыпочку переименовали в Пикселя
В Иркутской зоогалерее молодому попугайчику предоставили собственную клетку. По словам сотрудников зоопарка, в этом возрасте он уже должен был выйти из родительского гнезда и жить самостоятельно.
- По возрасту он уже должен был выйти из родительского гнезда, а значит и у нас получил собственные апартаменты, хоть пока и не большие, зато с жёрдочками. Но питается до сих пор, как будто папа с мамой кормят. Эти стадия взросления называется «слёток». В дикой природе самое опасное, кстати, время, - говорят сотрудники зоогалереи.
Сначала попугая назвали Цыпочкой, а сейчас мальчика нарекли Пикселем – «за способность регулярно издавать всякие пищащие звуки», объяснили в зоогалерее.
«Кормим, воспитывает, наблюдаем, радуемся...», - заключили сотрудники учреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», попугайчика едва не заклевала собственная мать. Пиксель стал единственным из пяти птенчиком, который выжил.
В Иркутской зоогалерее попугайчика переселили в «апартаменты»
Общество, Фото:
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