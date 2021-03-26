Крик души учительницы из Бурятии: устала от требований и безнадёги

Учительница с 35-летним опытом с горечью рассказала, почему решила увольняться из школы



Учительница из Бурятии на своей странице в соцсети, не скрываясь и не анонимно, опубликовала большой пост, который получился криком души. Женщина трудится в школе почти 35 лет, а сейчас признаётся, что через пару лет намерена уволиться. Сейчас она терпит лишь потому, что нужно закрыть ипотеку.



- Работаю учителем. Давно. Стаж почти 35 лет. Надоело. Устала. Но работать надо. Двое взрослых детей, но одна ещё пока студентка. Выплачиваю ипотеку с грабительскими %, - поделилась педагог.



Она рассказала, что её рассмешил недавний указ президента о воспитании патриотизма у подрастающего поколения.



- О каком патриотизме может идти речь? Да, конечно, мы должны учить любить свою малую и большую Родину, если вдруг что случится, встать на ее защиту, беречь её богатства и т.д. и т.п. Это нам говорят те, кто сами готовы сбежать за границу при удобном случае. За что любить свою Родину? За то, что выплачиваем кредиты за огромные проценты? За Егэ и Огэ, которые отбили у детей всякую охоту учиться? За разные ненужные отчеты и обязательные ненужные курсы, которые навязывают с министерства? За нескончаемые конкурсы по каждому поводу и без повода? Когда дети должны учиться то? Когда, наконец, учитель будет выполнять свою прямую работу- учить предмету? – пишет учительница.



Она продолжает перечисление того, что её не устраивает, помимо сверхвысоких требований к учителям. Это невысокая зарплата, постоянно растущие цены на продукты и бензин, повышение пенсионного возраста, грязь на дорогах и пр.



- Прожиточный минимум в 12000р называется МиниРОТ? А почему не СРОТ? И не ВРОТ или МаксиРОТ? НУ конечно, ВРОТ это для чиновников. Дошло до того, что директора, заведующие и бухгалтера воруют из бюджета. То двойная бухгалтерия, то родне начислил директор, то себе и подруге зарплату начислила, то завышала выплаты и разницу в карман, - рассказывает педагог.



По её словам, «добила» женщину стоимость анализа на коронавирус.



Помимо этого, рассказывает учительница, современные дети «погрязли» в интернете и соцсетях. По её словам, мотивированы на обучение немногие.



- Пособия на детей мизерные, пенсии низкие, пособие по безработице издевательское. Вот за что я должна любить свою Родину? В моем понимании, Родина- это забота о нас, о простых работниках, учителях, медиках. Но я не вижу и не ощущаю эту заботу. Если ты наша Родина, Родитель- дай нам достойную жизнь, достойную зарплату, обеспечь наше будущее, будущее детей. Посмотрите, что стало с нашим образованием? Загрузили всякой всячиной. Для чего? Сейчас большинство детей приходят в школу совершенно не подготовленные к школе. Не могут ни писать, ни читать, таблицу умножения на выходе из начальной школы не знают. Родители, а в основном это мамы, только заняты добыванием денег. Мужчинам работы нет достойной. Уходят на заработки кто по лесам, кто по рекам. И то отбирает государство!!! И что остается делать? Пить горькую. Матерям некогда заниматься с детьми. Вот и приходят в школу не готовыми, начинаются проблемы с учебой, с учителями. Родители недовольные: и пошло и поехало. А государство требует молодое поколение здоровое, образованное, творческое, готовое встать грудью за свою Родину. А дети что дураки что ли? Они прекрасно видят, как относится государство к работникам, пенсионерам. Никто не хочет идти работать в школу. Уйдём мы, а кто придёт на смену нам? Кто будет учить моих внуков? Кто будет лечить нас и наших детей? Врачей не хватает, - с горечью пишет педагог.



Она добавил, что по этим причинам не хочет больше вести разговоры о патриотизме, хотя её поколение и выросло на этом чувстве.



- А сейчас даже из школьной программы по литературе убрали произведения о пионерах- героях. Тяжело детям объяснять и показывать что-то, что их совершенно не интересует и не волнует. Вот поработаю еще 2-3 года и брошу школу. Неблагодарное дело в наше время быть учителем, - заключила она.



Пост учительницы сейчас активно обсуждают в соцсети и другие педагоги Бурятии. Некоторые призывают «не нагнетать». Житель Бурятии, работающий учителем в деревне, поделился, что его зарплата – около 42 тысяч рублей. Правда, для этого нужно отработать 32 часа, что довольно много. Впрочем, молодой педагог рассказал, что не жалуется, так как ему нравится работать с детьми.







