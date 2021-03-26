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В Бурятии школьники «тушили» лесной пожар

В Бурятии школьники «тушили» лесной пожар
Общество,  Фото:РАЛХ
Дети почувствовали себя настоящими лесными пожарным

Сотрудники Муйского лесхоза совместно с детско-юношеским лесничеством провели акцию «Лесники открывают двери». Акция была приурочена к празднованию Международного дня лесов, который ежегодно отмечается 21 марта, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

За неделю лесхоз посетили более 100 школьников. Лесники рассказали ребятам о своей профессии, интересных случаях на работе, а также историю Муйского лесхоза. Затем школьники смогли рассмотреть технику: лесопожарную автоцистерну, болотоход и лесохозяйственный трактор.

- Ребята с интересом слушали наши рассказы, а потом убежали к технике. Рассмотрели и облазили машины со всех сторон, а затем с удовольствием прокатились. Также мы продемонстрировали им лесопожарное оборудование: ранцевые лесные огнетушители, мотопомы и многое другое, - рассказал мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

После для ребят устроили игру, где им предстояло потушить «лесной пожар» вместе с лесниками. Вооружившись ранцевыми лесными огнетушителями, школьники с азартом приступили к тушению огня. Через несколько минут пожар был ликвидирован.

- Мне очень понравилось! Я узнал много интересного, и даже смог почувствовать себя настоящим защитником леса. Теперь я хочу вступить в школьное лесничество, а когда вырасту – стану лесником! - поделился мальчик Серёжа.
РАЛХ
 
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