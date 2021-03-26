Жительница Бурятии купила машину, на которую позже наложили арест

Как оказалось, у прежнего владельца авто есть кредитная задолженность



Житель Приморского края в апреле 2019 года взял автокредит для покупки подержанной иномарки и предоставил автомобиль в залог банку. Однако уже в декабре того же года продал машину жительнице Мухоршибирского района Бурятии, не получив согласия банка.



Когда женщина через некоторое время решила продать автомобиль, выяснилось, что на него суд наложил арест по делу о взыскании с мужчины задолженности по кредитному договору. Арест новая собственница иномарки обжаловала в суде. Однако решением суда от 22 марта в удовлетворении иска отказано.



Суд пришёл к выводу, что истица должна была знать, что приобретаемый ею автомобиль является предметом залога, но не проявила должной степени осмотрительности при заключении сделки и не предприняла меры к проверке её чистоты.



- Ещё в мае 2019 года сведения о том, что автомобиль находится в залоге, были указаны в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества (www.reestr-zalogov.ru), - отметили в Мухоршибирском районном суде.



Покупатель легко могла установить это обстоятельство, зайдя в Интернет, пояснили в суде.

