На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»

«Cухие» фонтаны будут бить прямо из земли
В Улан-Удэ продолжается обсуждение проекта реконструкции площади Революции. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стало известно, что пять водоёмов на площади вряд ли будут реализованы в жизнь, хоть они и есть в концепции. Вместо них решено обустроить «сухие» фонтаны, о чём сегодня сообщили в администрации города.
Первая часть модернизации территории вокруг Гостиных рядов начнётся этим летом с благоустройства площади Революции в 0,9 га. На втором этапе планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к Гостиным рядам, со стороны улиц Коммунистическая, Ленина, Куйбышева (1,7 га) – эти работы пройдут в 2022 году.
На первом этапе реконструкции предусмотрено расширение пешеходной зоны для жителей и туристов города. Будут перенесены две стоянки автомобильного транспорта, увеличено число парковочных мест на ул. Коммунистической. Установят «сухие» фонтаны, 14 скамеек, урны, а также наружное освещение и системы видеонаблюдения. Горожане просили добавить озеленения, сейчас проектом предусмотрена посадка 31 дерева.
- Сейчас место вокруг памятника «Борцам за революцию» пустое, летом там жарко. Мы добавим больше зелени и установим «сухие» фонтаны, которые будут бить прямо из земли. Это создаст тень и прохладу для приятных прогулок по площади, - поделился идеями архитектор Дмитрий Ильин.
Работы первого этапа реконструкции планируется завершить до 1 августа 2021 года.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что необходимо сделать площадь Революции более современной.
- Это первая площадь города. Более 200 лет назад на ней проводились знаменитые Верхнеудинские ярмарки. Это важный исторический объект, поэтому к его изменению нужно подойти бережно. Задача - сохранить историческое значение площади и сделать её современной, чтобы она притягивала жителей города и туристов, - выразил мнение мэр.
Справка:
«Сухой фонтан» - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это площадь, по которой гуляют люди, и прямо из земли вырываются струи. Они устроены так, что лужи не образуются, вода быстро стекает через щели по отводящим каналам в накопительную ёмкость, где она очищается и снова подаётся в струи.
В результате получается чистая влажная площадь, где между струями люди смогут освежиться в жару.
На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»
Общество, Фото:
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