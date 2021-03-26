На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров

Лёд на Байкале тает и становится опасным
Ледовая обстановка на водоёмах Иркутской области, в том числе на Байкале, меняется ежедневно. Процесс разрушения льда в активной фазе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
- Из-за повышения среднесуточных температур лёд на водоёмах стремительно тает. Талая вода, образовавшаяся на поверхности, меняет структуру льда. Лёд становится пористым, рыхлым, его прочность ослабевает независимо от толщины. На реках течение воды подо льдом подтачивает его снизу. Таким образом, даже выход на лёд сейчас крайне опасен. Рыбакам следует помнить об этом и не пренебрегать правилами личной безопасности. А оставление без присмотра малолетних детей может привести к трагедии! – сказал начальник Центра ГИМС в Иркутской области Александр Козлов.
Ежедневно фиксируются изменения состояния льда на водоёмах.
Многочисленные разрывы зафиксированы по всей акватории озера Байкал в Ольхонском районе. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 15х20 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает двух метров. В проливе Ольхонские ворота местами зафиксированы многочисленные промоины. Состояние льда в районе переправы «Куркут–Ольхонская Губа» неудовлетворительное. Лёд рыхлый, на поверхности льда местами талая вода. Толщина льда неравномерная, она варьируется от 20 до 60 сантиметров.
В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда составляет 30 сантиметров, на удалении лёд значительно тоньше. Местами трещины длиной до десятков метров, некоторые из них носят динамический характер, расширяясь до полуметра. В месте впадения реки Голоустной в озеро Байкал, где быстрые подводные течения подмывают лёд снизу, открытая вода.
Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 сантиметров. Вдоль береговой линии наблюдаются проталины.
Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья посёлка Листвянка в сторону населённого пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигая двух с половиной метров.
Значительные подвижки льда зафиксированы в районе посёлка Листвянка. Там вдоль береговой линии образовались торосы высотой до полутора метров. Из-за изменений структуры льда его цвет приобрёл серые оттенки. Лёд напитывается талой водой, становясь местами рыхлым и непрочным.
В Слюдянском районе толщина льда от 15 до 30 сантиметров. Местами лёд напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины шириной до полутора метров с выходом воды. От мыса Шаманский до города Слюдянка проходит трещина, имеющая динамический характер, которая местами расширяется до трёх метров.
Опасные места и трещины на туристском маршруте выходного дня «Ангасолка-Слюдянка» обнесены вешками, там же выставлены информационные знаки.
На Иркутском водохранилище на поверхности льда местами талая вода. Толщина льда от 30 до 50 сантиметров. Вдоль береговой линии залива Якоби проталины, местами открытая вода. На Усть-Илимском водохранилище средняя толщина льда составляет 50 сантиметров. Подводными течениями лёд подмывается изнутри, его толщина меняется ежедневно. На Братском водохранилище толщина льда от 30 до 80 сантиметров. В районе горы Монастырская, мыса Дунаевка торосы высотой до полуметра, многочисленные трещины.
Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей Иркутской области соблюдать правила личной безопасности в период разрушения льда на водоёмах.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 26 марта переправа на остров Ольхон будет официально закрыта.
На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
Общество, Фото:
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