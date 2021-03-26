 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров

На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд на Байкале тает и становится опасным

Ледовая обстановка на водоёмах Иркутской области, в том числе на Байкале, меняется ежедневно. Процесс разрушения льда в активной фазе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- Из-за повышения среднесуточных температур лёд на водоёмах стремительно тает. Талая вода, образовавшаяся на поверхности, меняет структуру льда. Лёд становится пористым, рыхлым, его прочность ослабевает независимо от толщины. На реках течение воды подо льдом подтачивает его снизу. Таким образом, даже выход на лёд сейчас крайне опасен. Рыбакам следует помнить об этом и не пренебрегать правилами личной безопасности. А оставление без присмотра малолетних детей может привести к трагедии! – сказал начальник Центра ГИМС в Иркутской области Александр Козлов.

Ежедневно фиксируются изменения состояния льда на водоёмах.

Многочисленные разрывы зафиксированы по всей акватории озера Байкал в Ольхонском районе. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 15х20 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает двух метров. В проливе Ольхонские ворота местами зафиксированы многочисленные промоины. Состояние льда в районе переправы «Куркут–Ольхонская Губа» неудовлетворительное. Лёд рыхлый, на поверхности льда местами талая вода. Толщина льда неравномерная, она варьируется от 20 до 60 сантиметров.

В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда составляет 30 сантиметров, на удалении лёд значительно тоньше. Местами трещины длиной до десятков метров, некоторые из них носят динамический характер, расширяясь до полуметра. В месте впадения реки Голоустной в озеро Байкал, где быстрые подводные течения подмывают лёд снизу, открытая вода.

Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более 5 сантиметров. Вдоль береговой линии наблюдаются проталины.

Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья посёлка Листвянка в сторону населённого пункта Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигая двух с половиной метров.

Значительные подвижки льда зафиксированы в районе посёлка Листвянка. Там вдоль береговой линии образовались торосы высотой до полутора метров. Из-за изменений структуры льда его цвет приобрёл серые оттенки. Лёд напитывается талой водой, становясь местами рыхлым и непрочным.

В Слюдянском районе толщина льда от 15 до 30 сантиметров. Местами лёд напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины шириной до полутора метров с выходом воды. От мыса Шаманский до города Слюдянка проходит трещина, имеющая динамический характер, которая местами расширяется до трёх метров.

Опасные места и трещины на туристском маршруте выходного дня «Ангасолка-Слюдянка» обнесены вешками, там же выставлены информационные знаки.

На Иркутском водохранилище на поверхности льда местами талая вода. Толщина льда от 30 до 50 сантиметров. Вдоль береговой линии залива Якоби проталины, местами открытая вода. На Усть-Илимском водохранилище средняя толщина льда составляет 50 сантиметров. Подводными течениями лёд подмывается изнутри, его толщина меняется ежедневно. На Братском водохранилище толщина льда от 30 до 80 сантиметров. В районе горы Монастырская, мыса Дунаевка торосы высотой до полуметра, многочисленные трещины.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей Иркутской области соблюдать правила личной безопасности в период разрушения льда на водоёмах.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 26 марта переправа на остров Ольхон будет официально закрыта.
Байкал лед
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям
В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям
Общество, 26.03.2021
Малыша альпака назвали Диего
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
Общество, 26.03.2021
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»
На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»
Общество, 26.03.2021
«Cухие» фонтаны будут бить прямо из земли
На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
Общество, 26.03.2021
Лёд на Байкале тает и становится опасным
В Бурятию вернётся зима с метелями
В Бурятию вернётся зима с метелями
Общество, 26.03.2021
В республике передали штормовое предупреждение
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»
Общество, 26.03.2021
«За Байкалом лучше не светить хлебалом», - читает Хаски
В Улан-Удэ маршрутчика накажут за маску на подбородке
В Улан-Удэ маршрутчика накажут за маску на подбородке
Общество, 26.03.2021
Водителей-нарушителей поймали во время очередного «масочного» рейда
Даши Намдаков получил премию минобороны России
Даши Намдаков получил премию минобороны России
Общество, 26.03.2021
Бурятского скульптора наградили за памятник матерям победителей
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек
Общество, 26.03.2021
Прирост заболеваемости два дня держится на одном уровне
В Бурятии медведи просыпаются раньше обычного
В Бурятии медведи просыпаются раньше обычного
Общество, 26.03.2021
В Баргузинском заповеднике обнаружили первый след косолапого
В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные
В заповеднике в Бурятии активно размножаются мышевидные
Общество, 26.03.2021
На некоторых площадках их численность достигла пиковых значений
Жителей Бурятии просят признаться в любви к планете
Жителей Бурятии просят признаться в любви к планете
Общество, 26.03.2021
Школьников и студентов зовут на экологический триатлон
В Бурятии рассказали, что нельзя дарить ламам и буддистам
В Бурятии рассказали, что нельзя дарить ламам и буддистам
Общество, 26.03.2021
Настоятель дацана рассказал, какие подарки приведут к накоплению негативной кармы, а какие принесут добродетель
В Бурятии поборются лучшие бойцы ММА Дальнего Востока
В Бурятии поборются лучшие бойцы ММА Дальнего Востока
Общество, 26.03.2021
Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по ММА

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^