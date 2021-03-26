В Бурятию вернётся зима с метелями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике передали штормовое предупреждение



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в субботу, 27 марта по южной половине республики ожидаются снег, местами сильные снегопады.



Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с, метели.



Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры воздуха на 8-10 градусов. Ожидается налипание снега на проводах, гололедица, снежные заносы.



В Улан-Удэ 27 марта снег, усиление ветра до 15-20 м/с.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры безопасности. В частности, отказаться от походов в горы и воздержаться от дальних поездок.

