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В Бурятию вернётся зима с метелями

В Бурятию вернётся зима с метелями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике передали штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в субботу, 27 марта по южной половине республики ожидаются снег, местами сильные снегопады.

Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с, метели.

Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры воздуха на 8-10 градусов. Ожидается налипание снега на проводах, гололедица, снежные заносы.

В Улан-Удэ 27 марта снег, усиление ветра до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры безопасности. В частности, отказаться от походов в горы и воздержаться от дальних поездок.
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