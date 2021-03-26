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Даши Намдаков получил премию минобороны России

Даши Намдаков получил премию минобороны России
Общество,  Фото:страница Татьяны Митрофановой
Бурятского скульптора наградили за памятник матерям победителей

Прославленный бурятский скульптор Даши Намдаков стал лауреатом премии министерства обороны в области культуры и искусства. Он получил награду в номинации «Изобразительное искусство» за создание памятника матерям победителей Главного храма Вооружённых сил. Работы известного скульптора Даши Намдакова не могут оставить равнодушными, сообщает телеканал «Звезда».

Вручений премий прошло на главной сцене Центрального театра Российской армии в Москве. Первые из наград - за вклад в развитие культуры - вручил лично министр Сергей Шoйгу. Её получили актер Сергей Безруков и музыкант Юрий Башмет. Среди других победителей Игорь Бутман, Лариса Голубкина, Александр Олешко (его отметили, как ведущего программы «Морской бой» на телеканале «Звезда»). Стал лауреатом и художник Игорь Нестеренко – он расписывал Главный храм Вооружённых сил.

В прошлом году из-за пандемии церемония не состоялась. Поэтому в этот раз собрали победителей за 2019 и 2020 годы. Лауреатами стали около 40 человек.

Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года Даши Намдакову присвоили почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».


скульптура Даши Намдаков
 
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