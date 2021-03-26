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В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек

В Бурятии коронавирус выявили ещё у 55 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прирост заболеваемости два дня держится на одном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 55 больных коронавирусом. Из них большинство (42 человека) обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.

Показатели заболеваемости второй день держатся на одном уровне: днём ранее также было 55 заражённых. Это минимальное значение с осени, подобные цифры были только перед второй волной коронавируса. Во вторую волну ежедневный прирост превышал 200 заражённых. Зимой были стабильные более чем +100 больных за сутки. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100. Неделей ранее, 19 марта, впервые за долгое время за за сутки выявили меньше 70-ти больных ковидом. В субботу было 65 новых заражённых, в воскресенье 66, в понедельник 65, а во вторник 63, в среду прирост упал до 57, в четверг было 55 больных, а сегодня вновь +55.

За всё время с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 35 780 случаев заражения COVID-19. Из них 54% (18 976) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 34 046 человек, или 95%. За последние сутки выздоровели 111 пациентов.

Накануне умерли двое больных коронавирусом. За всё время в Бурятии скончались 772 человека.

В стационарах республики сегодня лечатся 518 пациентов с коронавирусной инфекцией (днём ранее было на 10 человек больше), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 373. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65-ти – 19).

Занято 66 % ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 444 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1423 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев дал интервью на годовщину выявления первого больного коронавирусом, в котором, в частности, рассказал, когда ждать отмены масочного режима.

«Масочные» рейды в Улан-Удэ провели на автозаправках, где нашли нарушителей.
коронавирус профилактика
 
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